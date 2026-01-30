R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à a R i c c a r d o M a g i p e r l e g r a v i m i n a c c e d i m o r t e r i c e v u t e . È i n a c c e t t a b i l e c h e e s p o n e n t i c h e o g g i v o l e v a n o e n t r a r e a l l a C a m e r a e i l o r o a m i c i e s c a g n o z z i n e o f a s c i s t i d i g i t a l i s i s e n t a n o l i b e r i d i i n t i m i d i r e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i . I p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a e i l g o v e r n o h a n n o i l d o v e r e d i p r e n d e r e i m m e d i a t a m e n t e e s e n z a a m b i g u i t à l e d i s t a n z e d a c h i t e n t a d i r i a b i l i t a r e i l f a s c i s m o e l e s u e m o d a l i t à v i o l e n t e . M i n a c c i a r e u n d e p u t a t o s i g n i f i c a c o l p i r e l a d e m o c r a z i a e l a C o s t i t u z i o n e ” . C o s ì u n a n o t a d e l g r u p p o d e l P d d e l l a C a m e r a .