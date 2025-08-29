R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , s a r à a O t t a w a , i n C a n a d a , i l 4 e 5 s e t t e m b r e 2 0 2 5 p e r p a r t e c i p a r e a l G 7 p a r l a m e n t a r e . N e l c o r s o d e i l a v o r i , v e n e r d ì 5 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 1 , F o n t a n a i n t e r v e r r à n e l l a W i l l s o n H o u s e , n e i p r e s s i d e l l a c a p i t a l e c a n a d e s e , a l l a s e c o n d a s e s s i o n e , d e d i c a t a a l t e m a “ I P a r l a m e n t i i n u n m o n d o p o l a r i z z a t o : p r o m u o v e r e u n d i b a t t i t o r i s p e t t o s o i n A u l a e f u o r i ” . S u o i c o n t r i b u t i s o n o p r e v i s t i a n c h e i n a l t r i p a n e l . L a m i s s i o n e - s p i e g a u n a n o t a d i M o n t e c i t o r i o - s a r à a n c h e l ' o c c a s i o n e p e r u n a s e r i e d i i n c o n t r i b i l a t e r a l i c o n i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e d i d i v e r s i P a e s i , c o n i q u a l i s a r a n n o a f f r o n t a t i t e m i d i a t t u a l i t à i n t e r n a z i o n a l e e d i c o o p e r a z i o n e p a r l a m e n t a r e .