R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d e l V i m i n a l e d i c o n f e r m a r e l o s v o l g i m e n t o d e l l a p a r t i t a d i c a l c i o t r a I t a l i a e I s r a e l e , i n p r o g r a m m a i l 1 4 o t t o b r e a U d i n e , r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a g r a v i s s i m a e p o l i t i c a m e n t e i r r e s p o n s a b i l e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I n u n m o m e n t o i n c u i , a G a z a , I s r a e l e s t a c o m p i e n d o u n a p u l i z i a e t n i c a , u c c i d e n d o d o n n e e b a m b i n i e a t t u a n d o u n a d e l l e p i ù i m p o n e n t i d e p o r t a z i o n i d e l l a s t o r i a d e l l ’ u m a n i t à , o s p i t a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e s p o r t i v a c o n l a n a z i o n a l e i s r a e l i a n a e q u i v a l e a l e g i t t i m a r e q u a n t o s t a a c c a d e n d o . S i t r a t t a d i u n a t r a g e d i a u m a n i t a r i a s e n z a p r e c e d e n t i : o l t r e 6 0 . 0 0 0 c i v i l i p a l e s t i n e s i u c c i s i , t r a c u i 2 0 . 0 0 0 b a m b i n i , e i n t e r i q u a r t i e r i r a s i a l s u o l o . A l l a R u s s i a s o n o s t a t e i m p o s t e s a n z i o n i , c o m p r e s e q u e l l e s p o r t i v e , e p e r f i n o i d i r e t t o r i d ’ o r c h e s t r a s o n o s t a t i e s c l u s i d a l l ’ I t a l i a . A I s r a e l e , i n v e c e , s i c o n s e n t e t u t t o " . " G i o c a r e u n a p a r t i t a d i c a l c i o c o n l a n a z i o n a l e i s r a e l i a n a m e n t r e s i u c c i d o n o b a m b i n i e s i d e p o r t a n o o l t r e u n m i l i o n e d i p a l e s t i n e s i è s e m p l i c e m e n t e i n d e c e n t e . È l a c i f r a d e l l ’ i m m o r a l i t à a c u i è g i u n t a l a d e s t r a i t a l i a n a a l g o v e r n o . C h i e d o a l g o v e r n o M e l o n i d i a n n u l l a r e q u e s t a p a r t i t a . N o n s i p u ò r e s t a r e i n d i f f e r e n t i m e n t r e I s r a e l e c o m m e t t e c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à . I l S u d a f r i c a d e l l ’ a p a r t h e i d f u e s c l u s o d a l l e O l i m p i a d i d a l 1 9 6 4 a l 1 9 8 8 : o g g i l ’ I t a l i a c o n s e n t e p a r t i t e d i c a l c i o c o n u n o S t a t o c h e u c c i d e i b a m b i n i ” .