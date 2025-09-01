R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t r e t t a d i m a n o t r a A l d o M o r o e d E n r i c o B e r l i n g u e r n o n è s o l o u n a f o t o g r a f i a d e l p a s s a t o . È i l s i m b o l o d i u n a s t a g i o n e i n c u i l a p o l i t i c a s e p p e e s s e r e a l l ’ a l t e z z a d e l P a e s e , c a p a c e d i s u p e r a r e d i f f i d e n z e e d i v i s i o n i p e r d i f e n d e r e l a d e m o c r a z i a . I n q u e l l a s t r e t t a d i m a n o c i s o n o l e r a d i c i p r i m a d e l l ’ U l i v o e p o i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . A l d o M o r o e g l i u o m i n i d e l l a s u a s c o r t a f u r o n o a s s a s s i n a t i a s a n g u e f r e d d o d a t e r r o r i s t i d e l l e B r i g a t e R o s s e . T r a i p r o t a g o n i s t i d i q u e l l a p a g i n a n e r a c ’ e r a a n c h e B a r b a r a B a l z e r a n i " . L o s c r i v e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i s u i s o c i a l . " P e r q u e s t o - a g g i u n g e - è i n a c c e t t a b i l e c h e o g g i , i n C a l a b r i a , v e n g a p r o p o s t a l a c a n d i d a t u r a d i u n a d o c e n t e c h e h a r i c o r d a t o c o n n o s t a l g i a p r o p r i o l a b r i g a t i s t a B a l z e r a n i , c a r c e r i e r a d i M o r o , c o n d a n n a t a i n v i a d e f i n i t i v a p e r i s u o i c r i m i n i e m a i p e n t i t a , a v e n d o r i f i u t a t o p e r t u t t a l a v i t a d i c o l l a b o r a r e c o n l a g i u s t i z i a d e l l a R e p u b b l i c a . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n o n p u ò r i v e n d i c a r e l ’ e r e d i t à d i M o r o e a l t e m p o s t e s s o s t r i n g e r e a l l e a n z e c o n c h i r e n d e o m a g g i o a c h i h a t e n t a t o d i a b b a t t e r e l a n o s t r a d e m o c r a z i a c o n l e a r m i " . " P u ò s e m b r a r e u n d i b a t t i t o r i v o l t o a l p a s s a t o , m a è l ’ o p p o s t o : d i f e n d e r e e p r o m u o v e r e o g g i l a d e m o c r a z i a s i g n i f i c a c u s t o d i r n e l a s t o r i a e l a m e m o r i a . È q u e s t o c h e c i r i c o r d a q u e l l a s t r e t t a d i m a n o " .