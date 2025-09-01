R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o f e s s o r e s s a D o n a t e l l a D i C e s a r e , s u p p o n e n t e o s p i t e d e i s a l o t t i t e l e v i s i v i d e L a 7 , d o c e n t e d i f i l o s o f i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t a L a S a p i e n z a d i R o m a , s c r i s s e q u e s t o p o s t i n o c c a s i o n e d e l l a m o r t e d e l l a t e r r o r i s t a c o m u n i s t a m a i p e n t i t a B a r b a r a B a l z e r a n i : ' L a t u a r i v o l u z i o n e è s t a t a a n c h e l a m i a . L e v i e d i v e r s e n o n c a n c e l l a n o l e i d e e . C o n m a l i n c o n i a u n a d d i o a l l a c o m p a g n a L u n a # b a r b a r a b a l z e r a n i ' . L e t i f o s e r i e d i R e n a t o C u r c i o e T o n y N e g r i , c h e c o m u n q u e n o n e r a n o s t i p e n d i a t i d a i c i t t a d i n i i t a l i a n i p e r i m p a r t i r e l e z i o n i a s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , n o n a v r e b b e r o m a i s p e r a t o i n d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e d i f i a n c h e g g i a m e n t o a l l a l o t t a a r m a t a c o s ì e s p l i c i t e " . È q u a n t o d i c h i a r a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " O r a q u e s t a p r e d i c a t r i c e d e l m a l e c h e , a d i m o s t r a z i o n e d e l l a c o d a d i p a g l i a , r i m o s s e i l s u o p o s t d o p o p o c h i m i n u t i , n o n r i u s c e n d o a e v i t a r s i l a r e p r i m e n d a u f f i c i a l e d e l l a R e t t r i c e P r o f . s s a P o l i m e n i i n d i g n a t a a n c h e a c a u s a d e l p e s a n t e t r i b u t o d i s a n g u e v e r s a t o d a L a S a p i e n z a p e r m a n o d e l l e B r i g a t e R o s s e , i n t e n d e r e b b e c a n d i d a r s i i n C a l a b r i a n e l l e l i s t e c h e s o s t e n g o n o P a s q u a l e T r i d i c o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e . E c o m e r e a g i s c e i l ‘ g e n i o ’ d e l l ’ e x I n p s ? I n c r e d i b i l e m a v e r o , d i f e n d e n d o l a " . " A q u e s t o p u n t o l a c o n t i g u i t à t r a l a s i n i s t r a p a r l a m e n t a r e e i c o m u n i s t i r a d i c a l i c h e f a n n o d e l l a v i o l e n z a u n a r e l i g i o n e è a c c l a r a t a . S e c o s ì n o n f o s s e , d u e s o n o l e p a t e n t i c h e v a n n o r i c h i e s t e a l c a n d i d a t o g o v e r n a t o r e T r i d i c o : n o n c o n s e n t i r e l a c a n d i d a t u r a d e l l a D i C e s a r e , s e r i a l e i s t i g a t r i c e d i o d i o e f a r s o t t o s c r i v e r e a o g n i c a n d i d a t o n e l l e l i s t e a p p a r e n t a t e u n a d i c h i a r a z i o n e d i q u a l u n q u e t i p o d i v i o l e n z a " .