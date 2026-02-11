M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o A l e s s a n d r o G o b b i s h a a c q u i s i t o n u o v i d o c u m e n t i n e l s u o v i a g g i o a l l ' A j a f a t t o n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c h i e s t a s u i c o s i d d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' n e l l a S a r a j e v o s o t t o a s s e d i o t r a i l 1 9 9 2 e i l 1 9 9 6 . S i t r a t t a d i a t t i i n p o s s e s s o d e l T r i b u n a l e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e s u i c r i m i n i n e l l a e x J u g o s l a v i a . L ' a p p u n t a m e n t o o d i e r n o è s o l o u n a r i u n i o n e p r e l i m i n a r e i n v i s t a d i i n c o n t r i c o n a l t r e a u t o r i t à g i u d i z i a r i e e u r o p e e i n t e r e s s a t e a l c a s o c o m e B e l g i o , F r a n c i a e i P a e s i d e l l ' e x J u g o s l a v i a . L u n e d ì 9 f e b b r a i o è s t a t o i n t e r r o g a t o i n P r o c u r a a M i l a n o l ' 8 0 e n n e c a m i o n i s t a , r e s i d e n t e i n p r o v i n c i a d i P o r d e n o n e , i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o c o n t i n u a t o e a g g r a v a t o d a i m o t i v i a b i e t t i , i l q u a l e h a n e g a t o o g n i a c c u s a . I n u o v i d o c u m e n t i p o t r e b b e r o a i u t a r e a d a r e v o l t i e n o m i a i ' t i r a t o r i t u r i s t i c i " , c o m e v e n g o n o c h i a m a t i n e g l i a t t i , c h e c o p r o n o u n ' a r e a c h e v a d a l P i e m o n t e , a l l a L o m b a r d i a f i n o a l F r i u l i , s u l l ' a s s e T o r i n o - M i l a n o - T r i e s t e .