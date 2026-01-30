R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C r e a r e u n p o n t e t r a i l m o n d o d e l l a v o r o e l ’ u n i v e r s i t à e v a l o r i z z a r e l a d i v e r s i t à g e n e r a z i o n a l e : è q u e s t o l o s c o p o d i G e n C o n n e c t , i l n u o v o p r o g r a m m a d i d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e p r o m o s s o d a l l ’ E r g Y o u n g d e l G r u p p o B a r i l l a e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g r a m m a ' U n i p r 4 T a l e n t s : t a l e n t u o s i s i d i v e n t a ' , i l p r o g e t t o c o n c u i l ’ A t e n e o s i è a g g i u d i c a t o u n r i l e v a n t e f i n a n z i a m e n t o n e l l ’ a m b i t o d e l ' B a n d o T a l e n t i ' d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . L ’ i n i z i a t i v a h a p r e s o u f f i c i a l m e n t e i l v i a i e r i c o n u n e v e n t o d i l a n c i o c o n g i u n t o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a , s e g n a n d o l ’ i n i z i o d i u n p e r c o r s o c h e s i s v i l u p p e r à f i n o a m a g g i o . G e n C o n n e c t n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e u n p o n t e t r a c h i è g i à n e l m o n d o d e l l a v o r o e c h i v i s i s t a a f f a c c i a n d o , f a v o r e n d o l a c o m p r e n s i o n e r e c i p r o c a t r a g e n e r a z i o n i d i v e r s e e v a l o r i z z a n d o l a d i v e r s i t à g e n e r a z i o n a l e c o m e l e v a d i c r e s c i t a c u l t u r a l e e o r g a n i z z a t i v a . I l p r o g r a m m a c o i n v o l g e r à 4 4 p a r t e c i p a n t i c o m p l e s s i v i , 2 2 p e r s o n e B a r i l l a e 2 2 s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i p r o v e n i e n t i d a d i v e r s i D i p a r t i m e n t i , s e l e z i o n a t i c o n i l s u p p o r t o d e l t e a m U n i p r 4 T a l e n t s d e l l ’ A t e n e o p a r m e n s e . I l p e r c o r s o p r e v e d e t r e i n c o n t r i p l e n a r i ( d i a p e r t u r a , d i c o n f r o n t o i n t e r m e d i o e d i c h i u s u r a ) a f f i a n c a t i d a u n a s e r i e d i i n c o n t r i i n c o p p i e g e n e r a z i o n a l i , c o m p o s t e d a u n a p e r s o n a B a r i l l a e u n o s t u d e n t e o s t u d e n t e s s a , p e n s a t i c o m e s p a z i d i s c a m b i o p a r i t a r i o d i e s p e r i e n z e , p u n t i d i v i s t a e a s p e t t a t i v e s u l l a v o r o . N o n u n p r o g r a m m a d i m e n t o r i n g n é d i r e c r u i t i n g , m a u n ’ i n i z i a t i v a d i d i a l o g o e a s c o l t o , o r i e n t a t a a s v i l u p p a r e m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l e t r a s f o r m a z i o n i d e l l a v o r o e s u l l e e s i g e n z e d e l l e d i v e r s e g e n e r a z i o n i . C o n G e n C o n n e c t , B a r i l l a p r o s e g u e e r a f f o r z a u n i m p e g n o a v v i a t o d a a n n i s u i t e m i d e l l ’ i n c l u s i o n e e d e l l ’ i n t e r g e n e r a z i o n a l i t à , d o p o e s p e r i e n z e c o m e i l G e n e r a t i o n a l M e n t o r i n g , a p r e n d o p e r l a p r i m a v o l t a q u e s t o c o n f r o n t o a n c h e a l l ’ e s t e r n o d e l l ’ a z i e n d a g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m o n d o u n i v e r s i t a r i o . L a p r i m a e d i z i o n e s i c o n f i g u r a c o m e p r o g e t t o p i l o t a , c o n l ’ a m b i z i o n e d i d i v e n t a r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e e d i c o n t r i b u i r e a l d i b a t t i t o p u b b l i c o s u g e n e r a z i o n i , l a v o r o e i n c l u s i o n e . I l r a c c o n t o d e i r i s u l t a t i e d e l l e e s p e r i e n z e m a t u r a t e n e l c o r s o d e l p r o g r a m m a è p r e v i s t o p e r m a g g i o 2 0 2 6 , i n u n m o m e n t o d i r e s t i t u z i o n e c o n d i v i s o c o n l ’ U n i v e r s i t à d i P a r m a . G e n C o n n e c t s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p e r c o r s o d i D i v e r s i t y & I n c l u s i o n c h e B a r i l l a p o r t a a v a n t i d a a n n i a l i v e l l o g l o b a l e . N e l G r u p p o s o n o a t t i v i 1 7 E m p l o y e e R e s o u r c e G r o u p , c h e c o i n v o l g o n o c i r c a 2 . 0 0 0 c o l l a b o r a t o r i e r a p p r e s e n t a n o c o m u n i t à v o l o n t a r i e , o r g a n i z z a t e e g u i d a t e d a l l e p e r s o n e B a r i l l a p e r p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a a z i e n d a l e s e m p r e p i ù i n c l u s i v a e s t i m o l a r e i l c a m b i a m e n t o d a l l ’ i n t e r n o . T r a q u e s t i , E r g Y o u n g è i l g r u p p o d e d i c a t o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e a l d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i d a r e v o c e a i g i o v a n i t a l e n t i e f a v o r i r e i l c o n f r o n t o t r a e t à , e s p e r i e n z e e p r o s p e t t i v e d i v e r s e . A c c a n t o a E r g Y o u n g , B a r i l l a p r o m u o v e n u m e r o s e i n i z i a t i v e d i i n c l u s i o n e , c o m e T h i s A b i l i t y , i l p r o g r a m m a d e d i c a t o a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t a l e n t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , p r e m i a t o c o n i l P r e m i o A r e t è 2 0 2 3 , e p r o g e t t i s v i l u p p a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n r e a l t à c o m e H a c k a b i l i t y , D y n a m o C a m p , D y n a m o A c a d e m y e a l t r e o r g a n i z z a z i o n i i m p e g n a t e n e l l a r i m o z i o n e d e l l e b a r r i e r e f i s i c h e e c u l t u r a l i . ' U n i p r 4 T a l e n t s : T a l e n t u o s i s i d i v e n t a ' m i r a a r a f f o r z a r e l e s i n e r g i e t r a l ’ u n i v e r s i t à e i l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e l o c a l e e r e g i o n a l e . G r a z i e a i s e r v i z i d i a c c o m p a g n a m e n t o a l l a v o r o e a l s o s t e g n o d e l l e c a r r i e r e , l ’ i n i z i a t i v a p u n t a a s u p e r a r e i l s e m p l i c e m a t c h i n g t r a d o m a n d a e o f f e r t a . G l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i i n c l u d o n o q u i n d i l a q u a l i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i d i p l a c e m e n t e i l s u p p o r t o a l l e c a r r i e r e , a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i s e m i n a r i e w o r k s h o p , s e r v i z i d i m e n t o r i n g o n e - t o - o n e , p e r c o r s i d i p l a c e m e n t p e r P h D e t a l e n t i i n t e r n a z i o n a l i , a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e m i r a t a e u n a p r o g e t t u a l i t à d i C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t p e r m i g l i o r a r e l e r e l a z i o n i c o n e n t i e a z i e n d e c h e c o l l a b o r a n o s u d i v e r s i a m b i t i c o n l ’ A t e n e o .