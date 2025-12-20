M i l a n o , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - « S i a m o a r r i v a t i a l l a v e n t e s i m a e d i z i o n e e q u e s t o g i à d i p e r s é è u n o t t i m o b i g l i e t t o d a v i s i t a » . C o s ì C l a u d i o B a r b a r o , p r e s i d e n t e A S I , h a c o m m e n t a t o l a c e r i m o n i a d e l l a 2 0 ª e d i z i o n e d e l P r e m i o A S I S p o r t & C u l t u r a , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a e l ’ a p p r e z z a m e n t o c r e s c e n t e d e l l ’ i n i z i a t i v a n e l p a n o r a m a s p o r t i v o i t a l i a n o . B a r b a r o h a r i c o r d a t o l e d i v e r s e c a t e g o r i e d e l p r e m i o , c h e r i c o n o s c o n o l e a z i e n d e , g l i e n t i e i s e t t o r i m a g g i o r m e n t e d i s t i n t i s i n e l l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a , n e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e n e l l a c o m u n i c a z i o n e s p o r t i v a . T r a l e n o v i t à i n t r o d o t t e q u e s t ’ a n n o , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e , c ’ è i l P r e m i o “ I t a l i a n i n e l m o n d o ” , i d e a t o p e r v a l o r i z z a r e i t a l i a n i c h e s i s o n o d i s t i n t i a l l ’ e s t e r o i n v a r i a m b i t i , n o n n e c e s s a r i a m e n t e s p o r t i v i . I l p r i m o r i c o n o s c i m e n t o i n q u e s t a n u o v a c a t e g o r i a è s t a t o a t t r i b u i t o a C l a u d i o R a n i e r i , f i g u r a d i r i f e r i m e n t o d e l l o s p o r t i t a l i a n o e i n t e r n a z i o n a l e . « N e g l i u l t i m i a n n i – h a a g g i u n t o B a r b a r o – s i a m o r i u s c i t i a m o d i f i c a r e i l m o d o d i i n t e n d e r e l o s p o r t n e l n o s t r o P a e s e , s p o s t a n d o l ’ a t t e n z i o n e n o n s o l o s u i r i s u l t a t i a g o n i s t i c i , m a s u l r u o l o d e l l o s p o r t n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a » . I l p r e s i d e n t e A S I h a p o i e v i d e n z i a t o l ’ i m p o r t a n z a d i c o n s o l i d a r e d u e c a p i s a l d i f o n d a m e n t a l i p e r l a c r e s c i t a d e l l o s p o r t : l a s c u o l a e l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a . « S e n o n i n t e r v e n i a m o s u q u e s t i f r o n t i , t u t t o c i ò d i c u i s i p a r l a n e l m o n d o d e l l o s p o r t r i s c h i a d i r i m a n e r e t e o r i a . N o i v o g l i a m o t r a s f o r m a r e q u e s t i i n d i r i z z i i n f a t t i c o n c r e t i , p a r t e n d o d a l b a s s o » , h a c o n c l u s o .