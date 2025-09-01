R o m a , 1 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I l l e g g e r o c a l o r e g i s t r a t o d a l m e r c a t o a u t o m o b i l i s t i c o a d a g o s t o a p p e s a n t i s c e u n c o n f r o n t o c o n g l i a n n i p a s s a t i c h e p o r t a i l t o t a l e d e l l e i m m a t r i c o l a z i o n i n e i p r i m i o t t o m e s i d e l 2 0 2 5 i n ' r o s s o ' p e r 4 0 . 0 0 0 v e t t u r e i n m e n o r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ( - 3 , 7 % ) , m a a d d i r i t t u r a d i 2 8 5 . 0 0 0 u n i t à r i s p e t t o a l 2 0 1 9 ( - 2 1 , 5 % ) . L o s e g n a l a l ' U n r a e c h e - a n c h e a l l a l u c e d i u n a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a c h e p r o c e d e a r i l e n t o c o n l e B E V f e r m e a l 4 , 9 % - s p i n g e l ' a s s o c i a z i o n e d e l l e c a s e e s t e r e a s o l l e c i t a r e l ’ o p e r a t i v i t à i m m e d i a t a d e g l i i n c e n t i v i a n n u n c i a t i d a l M A S E s e n z a i n t r o d u r r e n u o v i v i n c o l i b u r o c r a t i c i e u n a r i f o r m a f i s c a l e p e r l e a u t o a z i e n d a l i . L e c o n d i z i o n e n e g a t i v e d e l m e r c a t o - s p i e g a l ' U n i o n e - " c o n t i n u a n o a r a l l e n t a r e i l p r o c e s s o d i s v e c c h i a m e n t o d e l p a r c o c i r c o l a n t e , c h e c o n q u e s t o r i t m o i m p i e g h e r e b b e 2 6 a n n i p e r e s s e r e c o m p l e t a m e n t e s o s t i t u i t o " . L ’ A s s o c i a z i o n e s o t t o l i n e a q u i n d i i r i s c h i l e g a t i a l l e m o l t e p l i c i r e s t r i z i o n i g i à p r e v i s t e , i n c l u s i i l i m i t i I S E E , l ’ o b b l i g o d i r o t t a m a z i o n e e i v i n c o l i t e r r i t o r i a l i , c h e p o t r e b b e r o g e n e r a r e d i s p a r i t à s i g n i f i c a t i v e t r a i p o t e n z i a l i b e n e f i c i a r i e c o m p r o m e t t e r e l ’ e q u i t à n e l l ’ a c c e s s o a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . I n o l t r e , i l t e r m i n e d e l 3 0 g i u g n o 2 0 2 6 p e r l a v a l i d a z i o n e d e l l e p r e n o t a z i o n i r a p p r e s e n t a u n f o r t e l i m i t e a l l a c a p a c i t à d i u t i l i z z a r e i f o n d i d i s p o n i b i l i . P e r R o b e r t o P i e t r a n t o n i o , P r e s i d e n t e U n r a e " d i q u e s t o p a s s o , l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a r e s t e r à i n e s o r a b i l m e n t e a l p a l o . P u r t r o p p o , l ’ a n n u n c i o d e g l i i n c e n t i v i d a p a r t e d e l M A S E , a n c o r a s e n z a s e g u i t o c o n c r e t o , h a a v u t o l ’ e f f e t t o d i c o n g e l a r e i l m e r c a t o : m o l t i c l i e n t i – e p u r t r o p p o n o n s o l o q u e l l i i n t e r e s s a t i a l l e B E V - s t a n n o r i m a n d a n d o l ’ a c q u i s t o i n a t t e s a d e l b o n u s , e q u e s t a i n c e r t e z z a p a r a l i z z a l e v e n d i t e " . P e r P i e t r a n t o n i o " s e r v o n o m i s u r e c h i a r e e n o n d i s c o n t i n u e : g l i i n c e n t i v i s o n o u t i l i s o l o s e i n s e r i t i i n u n a s t r a t e g i a d i m e d i o - l u n g o p e r i o d o , n o n c o m e f i a m m a t e o c c a s i o n a l i l e g a t e a l l e o f f e r t e s t a t a l i . S o l o c o s ì p o t r e m o r e c u p e r a r e i l t e r r e n o p e r s o e c o l m a r e i l g a p c o n g l i a l t r i p r i n c i p a l i P a e s i e u r o p e i , d o v e l a m o b i l i t à e l e t t r i c a c r e s c e m o l t o p i ù r a p i d a m e n t e . N o n m e n o i m p o r t a n t e , r i b a d i a m o l a n e c e s s i t à d i u n a r i f o r m a d e l l a f i s c a l i t à s u l l e a u t o a z i e n d a l i , d a t r o p p o t e m p o a t t e s a : a u m e n t a r e l a d e t r a i b i l i t à d e l l ’ I V A e l a d e d u c i b i l i t à d e i c o s t i , r i d u c e n d o a l c o n t e m p o a t r e a n n i i l p e r i o d o d i a m m o r t a m e n t o , d a r e b b e n u o v a l i n f a a l m e r c a t o " . " O r a c h e l a D e l e g a F i s c a l e è s t a t a p r o r o g a t a f i n o a f i n e 2 0 2 6 , c i a s p e t t i a m o i n t e r v e n t i c o n c r e t i e t e m p e s t i v i ” c o n c l u d e i l P r e s i d e n t e U n r a e .