R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l d i b a t t i t o t r a G i o r g i a M e l o n i , G i u s e p p e C o n t e e E l l y S c h l e i n a d A t r e j u a l l a f i n e n o n s i è t e n u t o , m a u n s o n d a g g i o n a z i o n a l e d i Y o u t r e n d r i v e l a c h e i n q u e s t o i p o t e t i c o c o n f r o n t o a t r e l a p r e m i e r s a r e b b e s t a t a l a p i ù c o n v i n c e n t e p e r i l 4 8 % d e g l i i t a l i a n i , m e n t r e l a s e g r e t a r i a d e l P D s a r e b b e s t a t a l a m e n o c o n v i n c e n t e p e r i l 4 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i . I n p o s i z i o n e i n t e r m e d i a i n v e c e i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , c h e p e r i l 4 3 % d e l c a m p i o n e n o n s a r e b b e s t a t o n é i l p i ù n é i l m e n o c o n v i n c e n t e d e i t r e .