R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l d i l à d e l c o r r i d o i o I m e c ( C o r r i d o i o E c o n o m i c o I n d i a - M e d i o O r i e n t e - E u r o p a , n d r ) , I n d i a , E m i r a t i A r a b i , A r a b i a S a u d i t a s t a n n o c o s t r u e n d o p r o g e t t i d i c o n n e t t i v i t à c o n t i n u i e d a q u e s t ' a l t r a p a r t e , i n E u r o p a , s e c o n d o m e d o b b i a m o a c c e l e r a r e u n p o ' d i p i ù , s o p r a t t u t t o s u l f r o n t e m e d i t e r r a n e o . I o c r e d o c h e T r i e s t e , e l ' I t a l i a i n g e n e r a l e , s t i a s v o l g e n d o u n r u o l o m o l t o i m p o r t a n t e . L ' I t a l i a s e c o n d o m e p o t r e b b e u s a r e i l m o d e l l o d e l p i a n o M a t t e i p e r a c c e l e r a r e l a p r o g e t t a z i o n e , p e r c h é q u e l l o c h e c i s e r v e a d e s s o p e r f a r a c c e l e r a r e l ' I m e c s o n o i p r o g e t t i e , s u q u e s t o , c o i n v o l g e r e i l p u b b l i c o e i l p r i v a t o i n s i e m e è m o l t o i m p o r t a n t e . N o i l o s t i a m o f a c e n d o a l i v e l l o d e l l ' U n i o n e E u r o p e a " . L o h a d e t t o l ' i n v i a t o s p e c i a l e U e n e l G o l f o L u i g i d i M a i o , i n t e r v e n e n d o a d A t r e j u 2 0 2 5 . " C e r t o , o v v i a m e n t e q u e s t a è u n a s t r a d a l a s t r i c a t a d i s f i d e - p r e c i s a D i M a i o - c o m e i d a z i d e g l i S t a t i U n i t i s u l l ' I n d i a e i l p o r t o d i H a i f a i n I s r a e l e , d a d o v e p a s s a q u e s t o c o r r i d o i o è m o l t o v i c i n o a l c o n f i n e c o n i l L i b a n o , d o v e c i s o n o s t a t i t a n t i s c o n t r i n e g l i u l t i m i a n n i . A d e s s o s i è a p e r t a l a r o t t a s i r i a n a , g l i s t e s s i E m i r a t i e Q a t a r h a n n o f i r m a t o i n s i e m e a I r a q e T u r c h i a u n a l t r o c o r r i d o i o c h e s i c h i a m a D e v e l o p m e n t C o r r i d o r e p o i c i s o n o l e s f i d e n e l M a r R o s s o d o v e , d e v o d i r e d a i t a l i a n o , s o n o m o l t o o r g o g l i o s o d e l l a n o s t r a m a r i n a m i l i t a r e i t a l i a n a p e r c h é s o n o q u a s i d u e a n n i c h e s c o r t a n a v i c o m m e r c i a l i n e l M a r R o s s o p e r d i f e n d e r l e d a i m i s s i l i d e g l i H o u t h i s e n z a r i s p a r m i a r s i m a i , o g n i g i o r n o . I o l i v o g l i o r i n g r a z i a r e p e r c h é s t a n n o f a c e n d o u n l a v o r o e c c e l l e n t e g r a z i e o v v i a m e n t e a l g o v e r n o i t a l i a n o " . " L ' I t a l i a è n e l l a p o s i z i o n e i d e a l e - c o n c l u d e l ' e x m i n i s t r o d e g l i E s t e r i - G i o r g i a M e l o n i è s t a t a i n v i t a t a a l s u m m i t d e l C o n s i g l i o d i C o o p e r a z i o n e d e i P a e s i d e l G o l f o n e l m o m e n t o s t o r i c o i n c u i q u e s t i s e i p a e s i d e l G o l f o s t a n n o d e c i d e n d o l e s o r t i d i t u t t i i g r a n d i c e s s a t e i l f u o c o : a c c o r d i d i p a c e , f a c i l i t a z i o n i . S o n o s e m p r e l o r o a l c e n t r o e c r e d o c h e s i a s t a t o u n s e g n a l e d i c o l l a b o r a z i o n e m o l t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r s v i l u p p a r e l ' I m e c i n s i e m e . Q u i n d i s e c o n d o m e l ' I t a l i a h a t u t t i i p r e s u p p o s t i p e r a c c e l e r a r e . F a c c i a m o l o , p e r c h é è u n ' o c c a s i o n e d ' o r o " .