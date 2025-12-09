R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a s e r i e e v e n t o d i R a i 1 ' S a n d o k a n ' h a v i n t o l a p r i m a s e r a t a d i i e r i , l u n e d ì 8 d i c e m b r e . I d u e e p i s o d i h a n n o r a g g i u n t o r i s p e t t i v a m e n t e i l 2 5 , 4 % d i s h a r e c o n 4 . 6 1 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 3 0 , 5 % d i s h a r e c o n 4 . 2 2 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i . A s e g u i r e c ' è i l ' G r a n d e F r a t e l l o ' , c h e è s t a t o v i s t o d a 1 . 8 6 8 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , r a g g i u n g e n d o i l 1 4 , 3 % d i s h a r e . S u R a i 3 ' L o S t a t o d e l l e C o s e ' h a t o t a l i z z a t o 9 3 2 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 6 , 2 % d i s h a r e . P o c o s o t t o c o n i l 5 , 8 % d i s h a r e c ' è i l f i l m ' F a s t X ' s u I t a l i a 1 c h e h a i n t r a t t e n u t o 9 1 1 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i . S t e s s o n u m e r o d i s p e t t a t o r i p e r ' L a T o r r e d i B a b e l e ' , i n o n d a s u L a 7 , c h e h a o t t e n u t o i l 5 % d i s h a r e . S u R e t e 4 ' Q u a r t a R e p u b b l i c a ' h a s e g n a t o 5 5 7 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 4 , 3 % d i s h a r e , m e n t r e s u T v 8 ' G i a l a p p a S h o w ' h a i n t r a t t e n u t o 6 7 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , t o t a l i z z a n d o i l 4 , 2 % d i s h a r e . S u R a i 2 i l f i l m ' 1 9 1 7 ' h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 4 5 8 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i , p a r i a l 2 , 6 % d i s h a r e . I n f i n e , s u l N o v e ' L i t t l e B i g I t a l y ' h a o t t e n u t o 3 6 5 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 2 , 1 % d i s h a r e .