M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I n u n m o m e n t o d i g r a n d e d i n a m i s m o i n t e r m i n i d i i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i e d i i m p l e m e n t a z i o n e d e l s e r v i z i o , è i n d i s p e n s a b i l e c o n s o l i d a r e i l r a p p o r t o c o n l ’ u t e n z a , a c c o m p a g n a n d o l a a t t r a v e r s o u n ’ i n t e n s a a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e , a s c o l t o e t r a s p a r e n z a v o l t a a d i l l u s t r a r e l e i n i z i a t i v e i n c o r s o , a f o r n i r e d e t t a g l i a p p r o f o n d i t i e a s u p e r a r e g l i e v e n t u a l i d i s a g i c h e l e n o v i t à p o t r e b b e r o g e n e r a r e n e l b r e v e p e r i o d o ” . S o n o l e p a r o l e s c r i t t e d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a n e l l a l e t t e r a i n v i a t a i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ I n f o p o i n t C a n t i e r i d i F e r r o v i e n o r d - G r u p p o F n m n e l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a a c u i , p e r i m p e g n i p r e s i i n p r e c e d e n z a , n o n h a p o t u t o p r e n d e r e p a r t e . “ I l p u n t o i n f o r m a t i v o a p e r t o o g g i a l p u b b l i c o v u o l e d a r e u n v o l t o n u o v o a l l e s t a z i o n i , r e n d e n d o l e n o n p i ù u n s o l o l u o g o d i p a s s a g g i o , m a p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l d i a l o g o e i l c o n f r o n t o . - c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e F o n t a n a - R i v o l g o u n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e q u e s t a i n i z i a t i v a ” . L o s p a z i o s a r à a p e r t o d a l l u n e d ì a l v e n e r d ì , d a l l e 8 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 e d a l l e 1 4 a l l e 1 7 p e r o f f r i r e i n f o r m a z i o n i s u l l e a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a l o m b a r d a .