Via le torri faro dal parcheggio del Sacrario, arriva una nuova illuminazione. Questa mattina è stato eseguito lo smontaggio delle vecchie. Durante le operazioni una delle due torri faro di piazza Martiri d’Ungheria si è piegata in due. Secondo quanto ricostruito, infatti, pare che la parte superiore della torre, più pesante, avrebbe fatto leva durante la discesa, piegando la struttura nel punto centrale. Per fortuna non c’è stato nessun ferito tra gli operai impegnati nell’intervento né ci sono stati danni. La ditta impegnata nella rimozione, infatti, aveva liberato completamente la zona.

L’altra torre, invece, è stata smontata senza incidenti.

Si tratta di due torri che, come ha spiegato l’assessore Aronne, «oltre al consumo eccessivo dal punto di vista energetico, impattano negativamente anche dal punto di vista estetico sulla visibilità del contesto monumentale circostante» Le due strutture saranno sostituite con un nuovo tipo di illuminazione a led ad alta efficienza energetica all’interno di un progetto finanziato con fondi Pnrr.

L'intervento relativo alla nuova illuminazione ha permesso di raggiungere ogni punto del parcheggio, evitando i pericolosi coni d'ombra, in particolare a ridosso di via Valle Piatta e della valle di Faul. Ulteriori interventi sono previsti nelle prossime settimane, per migliorare l'illuminazione e la sicurezza nella zona del monumento ai Caduti e, più avanti, di piazza della Repubblica.