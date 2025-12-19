CIVITAVECCHIA – Terminata la demolizione della vecchia impalcatura della tensostruttura di piazza Regina Margherita: ora tocca ai manufatti. Dopo la cantierizzazione dell’area e la rimozione della “tenda” i mezzi si sono messi al lavoro per rimuovere la struttura metallica che reggeva la tensostruttura: operazione per cui sono serviti due giorni circa. Due giorni di lavoro serrato per rimuovere la struttura ormai fatiscente che copriva la piazza e le foto hanno fatto il giro dei social perché, dopo anno, sicuramente vedere piazza Regina Margherita senza copertura fa un certo effetto. Ora tocca alla rimozione dei due manufatti, tra cui il vecchio bar chiuso ormai da tempo e sotto le foto condivise c’è chi ricorda gli anni passati nella piazza, tra caffè e gelati presi al chiosco. Intanto cambia l’ordinanza in vigore fino 31 agosto 2026 ad eccezione di sabato, domenica e giorni festivi e prefestivi. Istituita la disciplina viaria temporanea di divieto di fermata e di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli su entrambi i lati della carreggiata (ad esclusione dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori e del comune di Civitavecchia, addetti al controllo) in via Leonardo lato monte, tratto compreso tra via Borghese e via della Cooperazione; piazza Regina Margherita lato monte, tratto compreso tra via della Cooperazione e via XXIV Maggio; via Risorgimento lato monte, tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e l’intersezione con Corso Centocelle. La parte più impattante dei lavori di demolizione dovrebbe terminare già oggi.

