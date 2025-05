Vandali in azione l’altra notte in piazza del Gesù dove è stato danneggiato uno degli allestimenti di San Pellegrino in fiore. I soliti ignoti hanno preso di mira la scritta “introduttiva” della manifestazione che è stata presa a calci. La data “2025” è stata staccata dal supporto di legno e gettata sulla strada. Ad accorgersi del fatto sono stati alcuni passanti e commercianti della zona che questa mattina hanno provveduto a rimette la scritta al suo posto.

Nelle altre piazze, invece, si sarebbero registrati alcuni piccoli furti di piante in vaso e pellicola riflettente è stata strappata.