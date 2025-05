Tre giovani vengono aggrediti da ubriachi. E’ accaduto sabato scorso, 3 maggio, quando la polizia è intervenuta in soccorso di un tredicenne che, in compagnia di due amici, stava trascorrendo il pomeriggio nel capoluogo.

I tre ragazzi sono stati avvicinati da due uomini in evidente stato di ebbrezza alcolica, uno dei quali ha aggredito la giovane vittima prendendola per il collo e procurandole lesioni per le quali si sono rese necessarie le cure presso l’ospedale “Santa Rosa” di Viterbo.

Una veloce ed efficace battuta in zona alla ricerca del colpevole, effettuata dalle volanti ha consentito l’immediato rintraccio degli autori, fermati poco dopo dai poliziotti.

I due uomini sono stati sanzionati per ubriachezza e colpiti dal provvedimento di allontanamento del questore di Viterbo.

Il responsabile delle lesioni al tredicenne è stato anche denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.