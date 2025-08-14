CIVITAVECCHIA – Piazza della Vita si prepara ad accogliere, domenica 17 agosto alle ore 21.00, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”. Un tributo unico al grande compositore italiano, arricchito da nuove pagine meno note ma di grande fascino all’interno del suo vastissimo repertorio.

Non sarà un semplice concerto, ma un percorso tra parole, suggestioni e performance solistiche che accompagneranno il pubblico attraverso decenni di cinema e musica: da “Mission” a “Nuovo Cinema Paradiso”, da “C’era una volta il West” a “The Hateful Eight”, fino a “Gli Intoccabili” e “La Califfa”, senza dimenticare le canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, qui riproposte in una veste sinfonica.

Sul palco si alterneranno prime parti di importanti teatri e istituzioni italiane, come il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti. Tra gli ospiti speciali, il soprano Anna Delfino, che interpreterà il celebre “Deborah’s Theme” da C’era una volta in America, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon. A dare voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà l’attore Andrea Bartolomeo.

Con oltre seicento concerti in tutta Europa e collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Sting e Robbie Williams, l’Ensemble Symphony Orchestra promette una serata capace di emozionare, omaggiando uno dei giganti della musica di tutti i tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA