Sembrava che il mercato fosse concluso, con le conferme del roster e la programmazione del prossimo anno sportivo. Ma si sa, le sorprese più belle sono quelle dell'ultimo minuto e questa non può che far gioire coach Precetti e Santa Marinella Basket: torna a casa, dopo anni di basket in giro per l'Italia, Lorenza Spirito.

Cresciuta tra le fila del S.Marinella, nel 2009 decide di fare esperienze lontano da casa, prima in A2 ad Orvieto, poi in A2 ed in B a Viterbo e dal 2022-2024 in B al CUS Padova. La cestista arriva da una famiglia immersa nel mondo dello sport, visto che papà Antonio, stimato medico, è uno storico dirigente dell’Asp pallavolo, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente.

«Proprio quella veneta doveva essere la sua ultima esperienza – dichiarano dalla società rossoblù – quella dell'addio al basket, ma chi ama questo sport non lo abbandona mai fino in fondo e Lorenza, di nuovo in zona, ha deciso di rispondere alla chiamata del Coach, pronta a tornare dopo anni al fianco delle vecchie compagne di squadra per esplorare la Serie C e divertirsi.

Una giocatrice che dà a questa squadra tanta esperienza, intelligenza, versatilità e velocità, in attacco e in difesa. Santa Marinella Basket e tutto il pubblico di mille battaglie possono solo essere enormemente contenti di vedere di nuovo sul parquet Lorenza Spirito, bentornata!».

