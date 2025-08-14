Lunedì partirà il raduno del Ladispoli che intanto ha presentato la sua nuova maglia per ripercorrere in qualche modo gli 80 anni di storia della città con lo stemma di Torre Flavia cucito sul petto. Tante stagioni importanti Interregionale, giocatori e allenatori con palcoscenici importanti (come non citare Baldieri, Civero, Storari, ad esempio), insomma nel passato c’è spazio per tante cose belle che sono state rimarcate in un video di presentazione di un minuto sui canali Facebook e Instagram. Il nuovo ciclo sarà in Promozione per cercare una pronta risalita in Eccellenza ma l’Academy Ladispoli vuole farlo anche ricordando le proprie origini.

«Abbiamo voluto dare risalto agli 80 anni di questa società gloriosa – commenta il presidente, Andrea Di Renzo – decidendo di adottare il colore nero, particolarmente elegante con gli inserti dorati proprio per celebrare questo evento. Spicca la torre stilizzata, simbolo della città e non ci sono altre scritte. Una maglia minimal che tende ad esaltare la storicità. A breve verrà messa in vendita per i tifosi o per chiunque voglia acquistarla».

