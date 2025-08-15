Da questo pomeriggio sono in corso le ricerche di due giovani dispersi nelle acque del lago di Bolsena. Il violento temporale che si è abbattuto su Montefiascone e le spiagge in località Faro e Cornos ha creato difficoltà alle imbarcazioni che erano a largo a tornare a riva. Intorno alle 17 è scattato l'allarme per un'imbarcazione con a bordo due ragazzi che si sarebbe ribaltata.

Sul posto sono giunti i soccorsi ed è partita la ricerca. Sono impegnati i carabinieri con la motovedetta, i vigili del fuoco con elicottero e due imbarcazioni, il personale sanitario del 118. Sul posto anche la guardia di finanza. Nella tarda serata sarebbero arrivati anche i sommozzatori. Da quanto si apprende le ricerche non avrebbero dato alcun esito. La segnalazione sarebbe partita da un testimone ma al momento non sono emersi particolari tali da far luce sulla presunta scomparsa dei due giovani.