TARQUINIA - Hanno impiegato cinque ore di lavoro per sistemare la spiaggia dopo i bagordi della notte precedente. Notte nel corso della quale i clienti dello stabilimento balneare “La Scogliera” e ospiti, pare, non autorizzati riversarono sull'arenile una quantità impressionante di rifiuti.

La direzione, in vista del ferragosto, è intenzionata a correre ai ripari e ad adottare regole più stringenti di quelle in vigore che, evidentemente, non sono state rispettate.

A esporre i fatti sono gli stessi titolari dello stabilimento in un lungo post sui social.

“Alle 10.35, dopo 5 ore di pesante lavoro infausto e sciagurato, del proprio staff, La Scogliera riesce ad aprire lo stabilimento al pubblico.

La sabbia bonificata, sanificati i lettini e gli ombrelloni, sciaguratamente trattati nella notte, al loro posto.

Questa notte (la notte tra domenica e lunedì ndr), clienti e soprattutto loro non autorizzati ospiti, hanno riversato sui 2000 mq dello stabilimento qualcosa come 30 sacchi da 120 litri di immondizia (pari a metri cubi 3600), oltre a 3 sacchi da 120 litri di vetro”.

Lo stabilimento precisa che "la struttura nel tardo pomeriggio di ieri ha evaso verso di loro poco più di 35 ordini, che a malapena avrebbero riempito un sacco. È stata stravolta la distribuzione della differenziata e tutti e 5 i secchi differenziati per rifiuto presenti in ognuna delle 4 zone di raccolta della struttura, erano stati sommersi da tutto e di più, compreso vestiario ed gonfiabili squarciati.

È stato sminuito ed umiliato il buon, sincero e disponibile operato dei collaboratori della Scogliera”.

Lo stabilimento annuncia quindi la linea dura.

“La direzione della stessa - scrive - prenderà seri provvedimenti affinché ciò accaduto nella notte non si ripeta mai più.

Non ritenendo sufficienti le linee guida riportate nel regolamento interno, tra oggi e domani (entro oggi ndr.) verrà redatto un nuovo testo; spiccherà la revoca del titolo di soggiorno in caso di mancata osservanza delle regole base di utilizzo delle attrezzature noleggiate.

Altresì sarà resa disponibile a richiesta copia dell'ordinanza del Comune di Tarquinia, che anche se esposta (come norma prevede), è stata completamente disattesa dai più.

Tale linea sarà operativa dalla presente. Chiunque abbia già programmato per il prossimo week end (ferragosto), regole di condotta e di utilizzo delle attrezzature della struttura, che si difformino da quanto riportato nell'ordinanza, è invitato a rivedere i suoi programmi”.