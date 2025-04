Tutto pronto per San Pellegrino in Fiore 2025. Domani mattina alle 10 in via San Lorenzo, angolo piazza del Gesù, si terrà la cerimonia inaugurale. Oggi pomeriggio gli allestimenti erano quasi completati. Il progetto, quest’anno, come è noto è dell’architetto Lorenzo Porciani, arrivato secondo nel concorso di idee 2024. Rispetto al piano originario è stata apportata una modifica in piazza dei Papi. Qui l’installazione è stata modificata per fare spazio al mercato florovivaistico “Verdi e Contenti”, una delle novità di quest’anno.

Nelle installazioni ci sarà spazio anche per l’omaggio a papa Francesco: una, infatti, includerà alcune parole chiave legate al suo pontificato. «Abbiamo quindi pensato a installazioni che potessero essere tutte interattive con le quali la gente potesse interagire - ha spiegato a La Provincia nei giorni scorsi Lorenzo Porciani - Nella maggior parte dei casi si potrà entrare all'interno di queste installazioni, attraversare, viverle, vedere le piazze da nuovi punti di vista».

In piazza del Gesù ci sarà una rivisitazione iconoclasta del giardino all'italiana;

in piazza san Carluccio saranno riproposti i laghi; in piazza San Pellegrino una successione di quattro archi.

Archi anche in piazza della Morte intorno alla fontana. L’evento chiuderà il 4 maggio.