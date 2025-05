E’ stato trasferito in canile il pitbull che lo scorso 27 aprile, mentre camminava in centro senza guinzaglio, ha attaccato un cane di piccola taglia e lo ha decapitato.

Il provvedimento è scattato questa mattina in seguito allo sgombero della proprietaria dall’immobile in via Egidio che occupava abusivamente.

Sgombero che è avvenuto nella tarda mattinata di oggi alla presenza degli agenti di polizia. Il pitbull, che sarebbe stato lasciato troppo spesso in giro senza guinzaglio dalla proprietaria, tra il terrore dei residenti della zona che ne avevano denunciato la pericolosità, è stato affidato al canile cittadino. Ad occuparsi di lui sarà la Asl che dovrà decidere se riaffidarlo successivamente alla proprietaria o trattenerlo.