CIVITAVECCHIA – Dal prossimo mercoledì partirà una nuova rubrica settimanale che parlerà di tematiche quali sicurezza urbana, codice della strada, decoro, mobilità e turismo sostenibile, inclusione, ambiente, legalità e partecipazione attiva dei cittadini. Tutti argomenti in sostanza legati alla vivibilità della città. Si affronteranno temi generali, confrontati anche con la nostra attualità locale. Sarà una rubrica informativa e propositiva che ci auguriamo possa attirare l’interesse dei cittadini e perché no, possa stimolarli ad impegnarsi in prima persona nell’interesse del bene comune. In merito, potrete anche segnalare alla redazione idee, spunti, critiche costruttive o tematiche da discutere. Il titolo della rubrica, “Ottimo Consiglio!”, oltre a richiamare la leggendaria storia di Civitavecchia, vuole consigliare il lettore a stimolare la sua curiosità, a porsi domande ed approfondire le tematiche, magari poco conosciute, che saranno di volta in volta trattate. Solamente la consapevolezza del non essere “tuttologi” e dell’avere dei dubbi, può spingerci ad informarci, a migliorarci, a crescere. Ed una crescita consapevole può solo portare benefici anche ad una comunità. Cresce il rispetto verso il prossimo, aumenta le sensibilità e perché no aumentano, a ragione, anche le giuste pretese per il miglioramento della cosa pubblica che deve in primis, sempre partire dalle buone pratiche personali. Siamo sempre noi stessi i primi a dover dare il buon esempio. Non dimentichiamolo. Buona lettura!

