CIVITAVECCHIA – Disagi idrici in vista in molti quartieri della città. Acea Ato2 ha infatti comunicato che per permettere il collegamento di una nuova condotta nel Comune di Civitavecchia, sarà necessario sospendere la regolare fornitura dalle ore 8 alle ore 18 di martedì prossimo, 26 agosto. Si potrebbero quindi verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione su tutto il territorio ed in particolare a via dell'Immacolata, via della Polveriera, via dei Padri Domenicani, via dell'Amba Aradam, via Terme di Traiano, via Gondar, via Neghelli, via della Campanella, via Braccianese Claudia, via Isonzo, via Antonio Da Sangallo, piazza Luigi Calamatta, via Giusti, via Doria, via Traiana, via Leonardo, corso Centocelle, corso Guglielmo Marconi e vie limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Isonzo fronte Vigili del Fuoco, piazzale Frati Cappuccini fronte ingresso Tribunale, via Padri Domenicani fronte Eurospin e piazza Calamatta.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

