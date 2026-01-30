Un principio di incendio ha interessato questa mattina un’azienda nella zona industriale Acquarossa. Si tratta della Dm servizi per l’ecologia, specializzata nel trattamento e nel recupero dei rifiuti.

Secondo quanto si è appreso, le fiamme, che sono divampate intorno alle 11, hanno interessato un’alta catasta di rifiuti cartacei collocata all’esterno dell’edificio.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ad altre strutture e macchinari del capannone, permettendo di circoscriverlo solo al cumulo da cui si è divampato.

Sul posto i vigili del fuoco hanno operato con l’ausilio di una gru raggiungendo la parte più alta del cumulo di rifiuti.

Per garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento, i dipendenti dell’azienda sono stati fatti evacuare. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

In breve tempo le fiamme sono state domate e la situazione è stata tenuta sotto controllo.

Per un po’ di tempo dall’area ha comunque continuato a levarsi una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza.