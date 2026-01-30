Sopralluogo questa mattina della Regione Lazio presso l’ex Ospedale Grande degli Infermi alla presenza del direttore della Direzione regionale Cultura Luca Fegatelli e dei tecnici del settore. A darne notizia è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini, che fa sapere che «sono stati ispezionati i locali del complesso immobiliare, oggetto dal mese di ottobre di importanti e complessi interventi di bonifica e di messa in sicurezza, passaggio essenziale per poter procedere con le successive opere di ristrutturazione e riqualificazione, destinate a trasformare il vecchio ospedale in un borgo della cultura. I blocchi A e C sono stati ripuliti e sanificati mentre sono tuttora in corso le operazioni presso il blocco B che si concluderanno nelle prossime settimane».

Le operazioni hanno comportato lo smaltimento di 3,2 tonnellate di guano, 29 tonnellate di rifiuti solidi, 1,5 tonnellate carta e cartone e 650 kg di prodotti chimici pericolosi. Il prossimo passo sarà la demolizione degli impianti per poi avviare le indagini strutturali e l’adeguamento sismico, e attivare la ristrutturazione.

«Stiamo dunque concretizzando un grande progetto - dice Sabatini - che restituirà alla città di Viterbo immobili di altissimo valore storico, culturale e architettonico con l’offerta di nuovi servizi culturali, turistici e universitari, che consentiranno di valorizzare il centro storico della Città dei Papi e rivitalizzare il suo tessuto culturale ed economico. Un risultato reso possibile grazie all' impegno congiunto del governo Meloni e dell’amministrazione Rocca che hanno messo in campo un ambizioso investimento e sbloccato finalmente un progetto della precedente Giunta che rischiava di rimanere sulla carta. Un lavoro - conclude Sabatini - che ha visto l'impegno sinergico del ministro della Cultura Alessandro Giuli, dell’onorevole Mauro Rotelli, del presidente Francesco Rocca, degli assessori regionali Giancarlo Righini (Bilancio), Simona Baldassarre (Cultura) e Fabrizio Ghera (Patrimonio), e degli uffici regionali».