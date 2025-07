Ladri in azione la notte scorsa nella zona dell’Acquarossa dove hanno “visitato” tre capannoni rubando un grosso quantitativo di rame e due furgoni. Secondo una prima ricostruzione i malviventi si sono introdotti nel capannone di un’azienda dove hanno trovato un muletto con il quale hanno sfondato il muro che separava questo dal capannone adiacente. Qui, dove sono stoccate gronde e canalette in rame, si sono impossessati pare di un migliaio di chili di rame. Poi avrebbero visitato anche il capannone che sta dalla parte opposta. Si sono impossessati anche di due furgoni dell’azienda derubata sui quali hanno caricato la refurtiva. Prima di fuggire avrebbero portato via gli hard disk del sistema di videosorveglianza interno all’azienda. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso e della squadra mobile che ha avviato le indagini.