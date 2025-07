CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ha celebrato ieri la giornata conclusiva dei festeggiamenti per i 160 anni della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, con una solenne cerimonia nazionale ospitata nella suggestiva cornice del Forte Michelangelo. Un evento a cui hanno preso parte le più alte autorità civili e militari, a partire dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che, nel suo discorso, ha ricordato la vicenda Cutro e l’importanza del lavoro della Capitaneria di porto «in risposta a chi talvolta cerca di infangare il corpo».

Dopo la rassegna dello schieramento e gli onori alla Massima Autorità, la serata è proseguita con la consegna di onorificenze al personale distintosi per meriti di servizio, a testimonianza del valore umano e professionale delle donne e degli uomini del Corpo. L’occasione ha anche segnato l’inaugurazione del nuovo Centro Storico Culturale delle Capitanerie di porto, riallestito con un percorso multimediale immersivo che resterà aperto al pubblico per tutto il 2025. Un tributo alla storia della marittimità italiana, ma soprattutto alla quotidiana dedizione di chi vigila, soccorre e protegge la vita in mare.