CIVITAVECCHIA - Una giornata speciale quella di oggi per Vitalio Murtas, per tutti “Vitale”, che spegne 85 candeline e festeggia un traguardo straordinario: i primi 50 anni di attività nel mondo della ristorazione.

Un doppio anniversario che racchiude mezzo secolo di passione, sacrificio, professionalità e dedizione, celebrato nel novembre 2024 con un riconoscimento ufficiale da parte della città. La sua è una storia di coraggio e intraprendenza: partito da solo, ha costruito con le proprie mani un’attività capace di diventare nel tempo un punto di riferimento per il territorio. Il ristorante “Vitale” non è solo un luogo dove mangiare bene, ma un’istituzione cittadina, capace di rinnovarsi senza mai perdere il legame con la tradizione e con i suoi clienti, vecchi e nuovi.

«Un riconoscimento per 50 anni di dedizione, sacrificio e professionalità. In occasione di questo significativo traguardo – scrive la famiglia rivolgendosi a lui e a sua moglie Anna – intendiamo esprimere gratitudine, rispetto e un sentito apprezzamento. Questo anniversario serve anche a noi tutti per riflettere sul valore del vostro contributo, sulla vostra costante innovazione e crescita professionale. Siamo onorati di poter testimoniare la vostra storia».

Un uomo tenace, caparbio nel raggiungere i propri obiettivi, ma anche un buon ascoltatore, comprensivo e generoso, apprezzato da chi ha lavorato con lui. «Tanti cari auguri e congratulazioni per il tuo duro lavoro e la tua perseveranza – prosegue la dedica – che hanno dato i loro frutti. Dietro ogni azienda di successo c’è qualcuno che ha preso decisioni coraggiose».

