TARQUINIA –Ha insegnato a leggere la musica ad intere generazioni, maestro e amico di tutti. La città di Tarquinia piange la scomparsa di uno dei suoi figli più preziosi, il maestro Luigi Polsini.

Un uomo che è stato molto più di un grande musicista: è stato un uomo di rara gentilezza, passione e cultura, capace di lasciare un segno profondo nel cuore della comunità.

«Con lui se ne va una parte importante della storia musicale di Tarquinia – il commento del sindaco Francesco Sposetti – Dalle lezioni ai più giovani alle sue straordinarie esibizioni, Luigi ha saputo dare voce a strumenti antichi con un talento unico. Il dolore per la sua perdita va oltre ogni protocollo. Luigi era, per tutti, un amico. Un punto di riferimento. Un esempio. Tarquinia ha il dovere di non dimenticare i suoi figli migliori. E noi lo faremo, costruendo momenti e occasioni che ne tengano viva la memoria. A te, Luigi, il nostro abbraccio. Tarquinia ti porterà sempre con sé, nel cuore della sua identità più autentica».

