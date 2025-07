SANTA MARINELLA – La sezione cittadina dell’Avis ha dato vita alla prima edizione della “Campagna promozionale estiva” che l'associazione dei volontari del sangue della Perla del Tirreno ha voluto programmare per i mesi di luglio, agosto e settembre. Il primo appuntamento del fine settimana, ha avuto un ottimo risultato. Nelle due giornate di donazione, quelle di sabato e domenica, sono stati numerosi i giovani che si sono presentati e hanno donato il sangue. I dirigenti dell’Avis, a titolo di ringraziamento, hanno consegnato ai donatori un coupon per cenare gratuitamente con pizza e bibita e una borraccia recante il logo dell’Avis di Santa Marinella. “Sono iniziative come queste che ci agevolano il contatto con i giovani e ci fanno reperire nuovi donatori – dice il presidente provinciale Avis Eugenio Fratturato – grazie anche allo sponsor ufficiale cioè la farmacia Santa Teresa, e la collaborazione della BCC di Santa Marinella. A far da connubio tra l’associazione e lo sport, è la giovane Marta Padroni, una campionessa regionale di ginnastica ritmica di Santa Marinella e finalista ai Campionati Italiani della Federazione e tra le squadre del Lazio al campionato di serie C. “Marta è una ragazza molto brava e volontaria della nostra associazione – conclude Fratturato – è una donatrice, sia lei che la sorella che è impegnata nella Polizia. E’ la prima volta che abbiamo organizzato un evento del genere e aver visto tanti ragazzi venire nella nostra sede a donare il sangue è un segnale importantissimo, perché come sanno tutti, donare il sangue, significa salvare le vite a chi necessita”.

