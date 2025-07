S. MARINELLA – Una nuova polemica avvelena il clima politico cittadino. La consigliera comunale di maggioranza Maura Chegia critica le dichiarazioni del sindaco Tidei sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di abbattere parte della struttura del ristorante l’Isola del Pescatore. Su questa sentenza Tidei era stato chiaro. “L’amministrazione comunale tutta – diceva il sindaco - si farà parte diligente, per far rispettare e ottemperare la sentenza del Consiglio di Stato, per il ripristino della legalità». «Le parole del sindaco sono state eccessivamente dure – dichiara la Chegia – nei confronti di un’attività che, pur colpita da una sentenza definitiva, si è detta pronta a rispettarla. Dissento con forza, soprattutto quando si afferma che tutta l’amministrazione sarà diligente nell’immediato ripristino della legalità. La politica non può sostituirsi agli uffici, i controlli spettano alla struttura amministrativa, non agli organi politici. Parliamo di circa venticinque famiglie che vivono grazie a quel lavoro stagionale. Dopo oltre tre anni di iter giudiziari, due mesi non cambiano la sentenza, ma possono salvare stipendi e dignità. La sanatoria va fatta, ma farla dopo l’estate è più logico e più umano. L’Isola del Pescatore ha valorizzato l’immagine di Santa Severa, offrendo un servizio di qualità sotto gli occhi di tutti. Non siamo sceriffi, e non possiamo dimenticare che dietro ogni realtà commerciale ci sono volti, famiglie, storie. Serve un calendario di attuazione che rispetti la legge, ma ascolti anche i rappresentanti dei lavoratori. Sanare a partire dal 1° ottobre è una proposta di buon senso, e io mi muoverò in questa direzione. Non vedo ostacoli oggettivi e credo che il Comune debba dimostrarsi attento alla realtà sociale del territorio. Se davvero vuole fare lo sceriffo, potrebbe cominciare da chi si è aggiudicato un parco pubblico e lo tiene chiuso, privando i giovani di un punto di aggregazione. Anche quello è un tema di legalità e rispetto del bene comune». A seguire le opposizioni: «Apprendiamo con stupore – dicono in un comunicato i sette consiglieri di opposizione - le dichiarazioni della consigliera Maura Chegia, della lista Cittadini al Centro, a difesa dei lavoratori del ristorante l’Isola del Pescatore. Finalmente anche da dentro la maggioranza si leva una voce che chiaramente fa appello al buon senso, alla tutela delle famiglie, al rispetto per la dignità del lavoro. Peccato solo che questo slancio di lucidità arrivi dopo anni passati in silenzio ad avallare ogni scelta, ogni imposizione, ogni atteggiamento autoritario di un sindaco sempre più solo, ma soprattutto sempre più autoritario. Serve il coraggio di dire basta. E se davvero le parole della consigliera non sono solo propaganda, allora è arrivato il momento di trarne le conseguenze, sfiduciare il sindaco Tidei e ridare dignità alla città”. «Quando anche chi dovrebbe sostenere il sindaco prende le distanze da lui – segue Stefano Marino - è il segnale che questa esperienza amministrativa è arrivata al capolinea. Le dimissioni non sono più un’opzione, ma un atto dovuto di responsabilità. S. Marinella merita una guida trasparente, coerente e attenta ai lavoratori e ai cittadini, non una giunta divisa e autoreferenziale. Siamo sicuri che il pensiero di libertà ed autonomia di Maura Chegia sia condiviso anche da altri consiglieri, ci chiediamo perchè non escano allo scoperto fugando ogni dubbio di dipendenza dal sindaco e di attaccamento alla poltrona».

