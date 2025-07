CIVITAVECCHIA – «I cestini non sono cassonetti». È l’allarme lanciato da Csp che ricorda come, nonostante da sette anni sia attivo il porta a porta, molti cittadini continuino a usare i cestini stradali per disfarsi dei rifiuti domestici, spesso non differenziati. Sacchi lasciati lontano da casa, abbandonati dentro o accanto ai cestini, creano disordine, ostacolano il riciclo e aumentano i costi di gestione. «Ogni giorno i nostri operatori raccolgono sacchetti e ingombranti dove non dovrebbero esserci – spiegano da Csp - serve maggiore responsabilità da parte di tutti per tutelare il decoro urbano e l’efficienza del servizio».

