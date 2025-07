TARQUINIA - Martedì di salvataggi sul litorale viterbese. Oltre al provvidenziale intervento del bagnino che ha tratto in salvo un papà con i suoi tre bambini a Montalto di Castro, nei pressi della foce del Fiora, nella stessa giornata si sono registrati altri due importanti soccorsi in mare.

La forte corrente marina ha infatti messo in difficoltà anche altre sette persone, nel tratto di mare antistante la costa di Sant’Agostino, al confine con Civitavecchia. Un mamma e tre figli, due bambini e una adolescente, sono rimasti in balia del mare e delle onde. Anche in questo caso provvidenziale è stato l’intervento di due bagnini e di alcuni bagnanti che, senza esitazione, sono riusciti a portare a riva prima la mamma e un bambino e poi l’adolescente e l’altro bambino. Poco dopo, sempre in zona, è stato lanciato l’allarme in mare per tre ragazze 15enne che non riuscivano più a tornare a riva, trascinate dalla forza del mare. Subito sono intervenuti i bagnini con l’ausilio anche di un poliziotto esperto nuotatore, e anche questo intervento è andato a buon fine.

