CIVITAVECCHIA – Tra i 400 migliori laureati dell’Università La Sapienza premiati nella XII edizione della Giornata del Laureato, tenutasi il 17 giugno scorso nell’Aula magna del Rettorato, c’è anche il nome di un giovane civitavecchiese: Emanuele Seretti. Un volto già noto in ambito scolastico e accademico, ex studente del liceo classico “Padre Alberto Guglielmotti”, dove si era fatto notare per i brillanti risultati conseguiti in diversi Certamen di livello nazionale.

Seretti è stato premiato come laureato eccellente per l’anno accademico 2022-2023 nel corso di laurea magistrale in Filologia, letterature e storia del mondo antico. La sua candidatura è stata proposta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, che ne ha riconosciuto l’impegno, la qualità degli studi e le numerose pubblicazioni accademiche già realizzate nel settore.

Attualmente prosegue il suo percorso come dottorando presso lo stesso Ateneo, consolidando il suo profilo di giovane studioso. «Non me l’aspettavo», ha commentato con semplicità e gratitudine, ricevendo l’attestato di riconoscimento alla presenza della rettrice Antonella Polimeni, del presidente della Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio e di numerose autorità civili, politiche e militari, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e la senatrice a vita Liliana Segre.

Un importante traguardo per la brillante carriera del giovane civitavecchiese.