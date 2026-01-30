Oggi, il procuratore capo della Repubblica di Viterbo, Mario Palazzi, si è recato in visita istituzionale al comando provinciale della guardia di finanza di Viterbo.

Accolto dal comandante provinciale Carlo Pasquali, ha avuto un incontro con tutti gli ufficiali del corpo alla sede di Viterbo, nonché con i comandanti delle sezioni

operative e dei militari impiegati in specifiche attività.

L’incontro è stata l’occasione per rimarcare l’importanza di una sinergica e proficua collaborazione dell’istituzione e dei loro appartenenti nello svolgimento delle investigazioni economico-finanziarie.

Successivamente ha visitato gli uffici del comando provinciale e in particolare la sala operativa, dove è stato illustrato il funzionamento dell’articolazione, con particolare riferimento ai collegamenti con le altre sale operative e con le forze impegnate sul territorio.