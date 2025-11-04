Viterbo ha celebrato Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in due momenti: la deposizione della corone al monumento ai caduti in piazza Martiri d'Ungheria poi la cerimonia pubblica in piazza San Lorenzo, ai piedi di un gigantesco tricolore, srotolato lungo la torre del campanile. Presenti il prefetto Sergio Pomponio, la sindaca Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, le autorità civili, militari e religiose, e i rappresentanti dei Comuni della Tuscia.

Nel suo intervento il prefetto Pomponio ha sottolineato che «la pace non è solo dei vincitori, ma anche dei vinti: è il riconoscimento del bisogno altrui» mentre la sindaca Frontini ha ricordato che «mai come nella nostra città questa forza che ci unisce è realtà. Le forze armate e Viterbo sono un’unica cosa: una comunità di caserme, scuole militari e famiglie che sostengono ogni giorno il servizio e il sacrificio». Il presidente della Provincia, Romoli, ha sottolineato l’impegno silenzioso delle donne e degli uomini in divisa e ha rimarcato come «viviamo tempi difficili: la parola pace oggi è fragile, ricordiamoci, mai come oggi, che la libertà e la democrazia non sono mai conquiste definitive».

Durante la cerimonia sono state conferite dieci onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a: grande ufficiale generale di corpo d’armata Vasco Angelotti, ufficiale luogotenente carica speciale Paolo Biondi, ufficiale Mauro Isidori, cavaliere colonnello Marco Baleani, cavaliere brigadiere Orazio Carmine Vincenzo Ciardiello, cavaliere Pierpaolo Cocchi, cavaliere brigadiere Pasqualino Guglielmo, cavaliere luogotenente Antonello Laurenti, cavaliere capitano Alessandro Santini, cavaliere Anastasia Siena. Consegnate anche due medaglie d’onore ai familiari di Angelo Atturo e Giuseppe Faggiani, deportati e internati nei lager nazisti.