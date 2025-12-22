CIVITAVECCHIA – Preso di mira dai ladri “Lampo service”, il calzolaio di via Terme di Traiano. L’artigiano, come ogni sera, nel fine settimana aveva chiuso la sua bottega a ridosso del complesso che ospita sia la Asl Roma 4 che il centro commerciale Conad.

Amara la sorpresa ieri mattina, quando ha notato la spiacevole visita: porta forzata, vetri rotti, registratore di cassa manomesso e un’intera bottega messa a soqquadro dai malviventi, che hanno agito indisturbati nel tentativo di racimolare un bottino in vista del Natale. “Rabbia e tristezza allo stesso tempo”, ha dichiarato il titolare dell’esercizio, affidando ai social le sue parole di sconforto per quanto accaduto.