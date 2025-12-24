Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa martedì 23 dicembre 2025
La novità

La campionessa Rebecca Ortu firma: è un nuovo carabiniere

L’asso del karate è titolare inamovibile della nazionale azzurra
La storia

Sotto la sabbia spunta un’antica strada romana: «Era già successo»

Dei basoli sono comparsi nel tratto della riserva protetta
Il caso

Cena dei Velini: Frontini e Cavini a processo il 9 aprile

Fissata la data della prima udienza, la sindaca e il marito devono rispondere di minaccia aggravata
Il fatto

Giovane minaccia di farla finita, salvato da un carabiniere

Il 29enne aveva chiamato il 112 annunciando il suo proposito e la volontà di donare gli organi
ZONA CENTRO

Breve inseguimento, poi la cattura in viale Baccelli

I Carabinieri hanno arrestato un giovane straniero evaso dai domiciliari
VIALE BACCELLI

Violenta aggressione in centro: ferito gravemente il titolare del Bar Nazionale

L’autore del gesto è stato portato via dalla Polizia
Cronaca

TG +24 edizione 23 Dicembre 2025

guardia costiera

Controlli a tappeto sulla filiera della pesca

Illustrati i dati dell’operazione complessa “Fish Net”. La rinnovata sala operativa consente verifiche puntuali e monitoraggi costanti
redazione web
Controlli a tappeto sulla filiera della pesca
VETRALLA

Vivi la Tuscia, un anno di grandi risultati

Un anno di successi tra valorizzazione dei prodotti locali, eventi e promozione digitale
Vivi la Tuscia, un anno di grandi risultati
