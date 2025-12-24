Amministrazione
mercoledì, 24.12.2025
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa martedì 23 dicembre 2025
La novità
La campionessa Rebecca Ortu firma: è un nuovo carabiniere
L’asso del karate è titolare inamovibile della nazionale azzurra
La storia
Sotto la sabbia spunta un’antica strada romana: «Era già successo»
Dei basoli sono comparsi nel tratto della riserva protetta
Il caso
Cena dei Velini: Frontini e Cavini a processo il 9 aprile
Fissata la data della prima udienza, la sindaca e il marito devono rispondere di minaccia aggravata
Il fatto
Giovane minaccia di farla finita, salvato da un carabiniere
Il 29enne aveva chiamato il 112 annunciando il suo proposito e la volontà di donare gli organi
ZONA CENTRO
Breve inseguimento, poi la cattura in viale Baccelli
I Carabinieri hanno arrestato un giovane straniero evaso dai domiciliari
VIALE BACCELLI
Violenta aggressione in centro: ferito gravemente il titolare del Bar Nazionale
L’autore del gesto è stato portato via dalla Polizia
Cronaca
TG +24 edizione 23 Dicembre 2025
guardia costiera
Controlli a tappeto sulla filiera della pesca
Illustrati i dati dell’operazione complessa “Fish Net”. La rinnovata sala operativa consente verifiche puntuali e monitoraggi costanti
redazione web
VETRALLA
Vivi la Tuscia, un anno di grandi risultati
Un anno di successi tra valorizzazione dei prodotti locali, eventi e promozione digitale
