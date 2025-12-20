CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale informa che, a partire da oggi, il divieto di sosta connesso al transito dei mezzi pesanti necessari alle attività del cantiere dell’area mercato è sospeso fino al 31 dicembre.

«La sospensione - spiegano dal Pincio - si rende possibile in quanto, in questa fase, saranno portate avanti le operazioni di bonifica bellica (debombing), interventi che dovevano obbligatoriamente essere effettuati successivamente alla demolizione delle strutture e che non comportano, allo stato attuale, la necessità di un transito continuativo di mezzi pesanti. Contestualmente, per andare incontro alle esigenze degli operatori del mercato e delle attività della zona, la Polizia locale ha effettuato un sopralluogo tecnico finalizzato a valutare soluzioni utili ad ampliare e riorganizzare le aree di carico e scarico, garantendo una migliore funzionalità degli spazi e riducendo i disagi. L’amministrazione - concludono - continuerà a monitorare l’andamento delle lavorazioni e a mantenere un confronto costante con gli operatori, al fine di conciliare il regolare svolgimento del cantiere con le esigenze della città».

