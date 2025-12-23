CIVITAVECCHIA – Quella che inizialmente era sembrata l’ennesima notte di violenza nella zona della Marina si è trasformata, con il passare delle ore, in un vero e proprio giallo ancora tutto da chiarire. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, l’allarme era scattato nei pressi dello Chalet degli Eventi, per due cittadini di nazionalità rumena trovati feriti sulla pavimentazione. In un primo momento si era parlato di una brutale aggressione da parte di un gruppo di sconosciuti, ipotesi avvalorata dalle condizioni di uno dei due uomini, rinvenuto privo di sensi al centro del marciapiede, mentre l’altro, seppur ferito, era riuscito a chiedere aiuto. Con il proseguire delle indagini, però, lo scenario ha iniziato a cambiare. Le verifiche effettuate dai Carabinieri nelle ore successive non avrebbero trovato riscontri concreti sull’effettiva presenza di aggressori. Nessuna testimonianza diretta, nessuna segnalazione compatibile e, soprattutto, nessun elemento certo che confermi una violenta colluttazione con terze persone. A far emergere nuovi interrogativi sarebbe stato anche il contesto della serata. I due uomini avevano trascorso diverse ore in compagnia di amici, tra musica e alcol. Proprio l’eccessivo consumo di bevande alcoliche potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella vicenda. Non si esclude, infatti, che uno stato di forte alterazione abbia provocato una caduta accidentale o una discussione degenerata, senza l’intervento di soggetti esterni. Un dettaglio che rafforza questa ipotesi è la vicinanza del luogo dell’accaduto alla postazione dei vigilantes presenti nell’area del Titanic. Un’aggressione violenta da parte di un gruppo di persone difficilmente sarebbe passata inosservata in una zona controllata, soprattutto in piena notte. Sul posto erano comunque intervenute una pattuglia dei Carabinieri e un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, entrambi i feriti erano stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo. Le loro condizioni non sono mai apparse gravi e i sanitari hanno confermato un quadro clinico compatibile anche con una caduta o un malore legato all’alcol. Restano ora al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza,