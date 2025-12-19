TOLFA – Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, che ha visto Tolfa accogliere tantissimi visitatori, il Villaggio di Babbo Natale si prepara a vivere il suo ultimo weekend gratuito, in programma oggi e domani.

Due giornate ancora più ricche di appuntamenti, capaci di meravigliare grandi e piccoli e di trasformare il borgo collinare in un autentico villaggio natalizio diffuso. Giunto alla dodicesima edizione il Villaggio di Babbo Natale rappresenta ormai un evento identitario per la comunità tolfetana, capace di coinvolgere l’intero paese grazie a un’organizzazione corale che vede impegnate associazioni, rioni, volontari, commercianti e istituzioni. Un lavoro di squadra che ha reso la manifestazione un punto di riferimento nel panorama natalizio del territorio. Tra i momenti più attesi del secondo weekend spicca la “Christmas Bikers Parate”, in programma oggi alle ore 15. Rombo di motori e spirito natalizio accompagneranno l’arrivo a Tolfa dei Babbo Natale in moto, a cura del Motoclub Rugged di Tolfa. Una realtà associativa giovane ma già molto apprezzata, che nel 2025 ha portato prestigio al paese organizzando la tappa del Trofeo delle Regioni UISP, evento di rilevanza nazionale con la partecipazione di piloti provenienti da tutta Italia. L’intera comunità è pronta ad accoglierli con un caloroso applauso, a riconoscimento dell’impegno e del tempo che questi giovani dedicano al territorio. Il Motoclub Rugged scorterà la slitta di Babbo Natale e i personaggi del Villaggio, che anche in questo weekend animeranno le 11 location tematiche allestite lungo il percorso che parte da piazza Vittorio Veneto, attraversa via Roma e arriva fino a piazza Matteotti e ai suoi suggestivi vicoli storici. Tra le attrazioni: la Casa di Babbo Natale, l’Officina della Befana, la Tana del Grinch, Nightmare Before Christmas, la Via degli Artigiani con presepi realizzati a mano, la Casa dell’Omino di Zenzero, la Galleria di Babbo Natale, gli Elfi Golosoni, gli Elfi Raccontastorie, la Posta degli Elfi e il Christmas Park.

Grande novità del 2025 è il “Presepio Giocondo”, a grandezza naturale, ideato e realizzato da Emiliano Bartoli, che valorizza un nuovo tratto del borgo. I costumi dei personaggi sono stati realizzati dalla Pro Loco di Tolfa, grazie al lavoro di Maria Chiara Testa e della presidente Giuseppina Esposito.

Il programma di oggi prosegue alle ore 16 con le “Christmas Songs” dei Soreta e Kamorra, seguite dalla passeggiata sulla slitta elettrica musicale con Babbo Natale ed Elfo.

Dalle ore 17 spazio al “Mini Circo” di Didy e Carlotta, agli spettacoli di fuoco e bolle di sapone, al circo per bambini, al “Circo Bianco itinerante” e al concerto “Christmas Melodies” della Banda Giuseppe Verdi di Tolfa, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio.

All’interno del Villaggio di Babbo Natale il “Mercatino di Artigianato Natalizio” che conta 28 installazioni. I bambini potranno divertirsi anche al “Santa’s Motor Park” con mini quad, seguiti dagli istruttori Rugged in totale sicurezza. La giornata di domenica 21 dicembre si aprirà con la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei volontari che negli anni hanno reso grande il Villaggio. Alle ore 11 è in programma la “Caccia al tesoro natalizia” per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, mentre per gli amici a quattro zampe si terrà la “Mostra Canina” in piazza Veneto. Nel pomeriggio spazio agli elfi itineranti, al trekking urbano natalizio, alla passeggiata sulla slitta elettrica musicale, alla musica live con Alice Paba, Mr. Pope e BluMamba, al concerto della Scuola di Canto Lorena Scaccia e allo spettacolo equestre itinerante, immancabile a Tolfa, Città del Cavallo. Gran finale alle ore 18.30 in piazza Nuova con la tradizionale tombola. Ampio spazio anche alla gastronomia, con le proposte dei ristoranti e bistrot locali e lo street food dei Rioni di Tolfa. In piazza Veneto sarà possibile degustare la mentucciata del Rione Sughera, il panino con salsiccia e cicoria del Rione Poggiarello e le celebri ciambelline fritte del Rione Rocca, accompagnate dalla tradizionale cioccolata calda. Un plauso va ai Rioni che, insieme agli altri del paese, garantiscono durante l’anno un calendario ricco di eventi senza gravare economicamente sul Comune. Grande soddisfazione viene espressa dalla presidente dell’associazione La Filastrocca, Marika Compagnucci, insieme alla vicepresidente Lidia Fabbi e a tutto il team organizzativo che ringrazia l’amministrazione comunale di Tolfa, in particolare la sindaca Stefania Bentivoglio, per il supporto e la collaborazione. Il Villaggio di Babbo Natale di Tolfa si conferma così come un evento capace di unire comunità, volontariato e identità territoriale, regalando magia, emozioni e condivisione. La Filastrocca vi aspetta per vivere insieme l’ultimo, imperdibile weekend di Natale a Tolfa, con tutta la magia che solo il Natale sa donare.

