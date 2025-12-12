CERVETERI – Gli impostori ci hanno provato e a volte ci sono riusciti, anche nella zona etrusca. Nel mirino, soprattutto, le persone anziane più facilmente raggirabili. E proprio per prevenire ulteriori truffe ci sarà un incontro importante, la settimana prossima, tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione locale. Un appuntamento che si svolgerà nella frazione Sasso, una di quelle più bersagliate, nel ristorante “Trattoria Zi Maria” in via Sasso-Manziana (ore 18). Lo ha confermato la sindaca. «Ci sarà anche il maggiore della compagnia dei carabinieri di Civitavecchia Angelo Accardo, che ringraziamo – sostiene Elena Gubetti -, sarà un momento importante con gli abitanti a Sasso, Pian della Carlotta e Due Casette. Un evento dedicato a fornire indicazioni pratiche su come riconoscere e sventare tentativi di truffa, soprattutto ai danni delle persone anziane, quindi più vulnerabili. Saranno fornite indicazioni su come mettere in sicurezza la propria abitazione, tutelare sé stessi, riconoscere situazioni sospette e attivare in modo corretto la chiamata d’emergenza al 112». Recentemente i balordi avevano provato ad avere la meglio al Sasso. Raid fallito per la prontezza di una nonnina. «I carabinieri affronteranno un tema sempre molto sentito – aggiunge Gubetti - perché legato alla sfera più personale delle persone: la sicurezza. Parleremo di come tutelare le proprie abitazioni quando si è fuori casa e riceveremo consigli utili su come prevenire episodi predatori, un fenomeno purtroppo in crescita, alimentato anche da telefonate spam e messaggi ingannevoli. Mi auguro che questo incontro richiami l’attenzione di molti cittadini e che, compatibilmente con gli impegni delle forze dell’ordine, si possa riproporre in futuro anche nelle altre frazioni del nostro territorio». Mercoledì ci sarà anche la Polizia Municipale guidata dal capo, Cinzia Luchetti. «In qualità di assessore alla Polizia Locale – afferma il vicesindaco Riccardo Ferri – ho fortemente voluto la presenza della nostra comandante, che ringrazio per il lavoro costante che svolge. Sarà l’occasione per fornire ulteriori informazioni su temi di competenza, come l’installazione delle telecamere di videosorveglianza e delle foto-trappole sul territorio, oltre alle questioni legate alle attività ordinarie del Corpo».

