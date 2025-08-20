Al via vendita dei biglietti per le sedie in piazza del Plebiscito e le pedane per persone con disabilità per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa. Si comincia sabato 23 agosto.

La vendita dei biglietti per persone con disabilità, possessori di disability card, donne in stato di gravidanza, over 75, cittadini residenti nel comune di Viterbo avverrà presso il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito 14 (ingresso giardino, seconda porta a destra), con le seguenti tempistiche e modalità: sabato dalle 8 alle 19 (orario continuato), si procederà alla vendita dei biglietti riservata alle persone con disabilità per le quali si rende necessario il posizionamento sulle apposite pedane predisposte dal Comune.

120 i posti disponibili di cui 60 su pedana a piazza del Plebiscito (30 posti persone con disabilità + 30 accompagnatori); 40 posti in piazza Verdi (20 posti persone con disabilità + 20 accompagnatori) e 20 posti a Porta Romana/San Sisto (10 posti per persone con disabilità + 10 accompagnatori).

Il prezzo è di 10 euro comprensivo della quota accompagnatore.

Sempre nella giornata di sabato 23 agosto saranno in vendita 40 posti (non su pedane), destinati esclusivamente ai possessori di disability card (20 biglietti saranno per persone con disabilità + 20 per i rispettivi accompagnatori). Anche in questo caso, il costo dei biglietti è di 10 euro comprensivo della quota accompagnatore.

Al fine di evitare disagi legati ai tempi di attesa sul posto, per la sola di sabato, ovvero quella destinata alla vendita dei biglietti per persone con disabilità, sarà indispensabile procedere alla prenotazione del turno di acquisto del biglietto attraverso l’apposita piattaforma dedicata, accessibile dal link eventi.archeoares.it.

La stessa piattaforma assegnerà l’orario in cui l’utente dovrà recarsi al Museo dei Portici per procedere all'acquisto dei ticket.

La prenotazione del turno di acquisto sarà possibile a partire dalle 8 di domani fino a venerdì 22 agosto, e comunque fino a esaurimento dei posti.

Qualora non venisse rispettato il turno prenotato e l’acquirente si presentasse in ritardo rispetto al proprio slot, la vendita proseguirà in ordine di prenotazione. Il personale preposto cercherà di evadere la prenotazione ritardataria non appena possibile, e comunque nel rispetto di chi avrà osservato l'orario del proprio appuntamento. In ogni caso, si potrebbero comunque verificare dei tempi di attesa.

Al momento dell’acquisto dovrà essere esibito un documento che attesti una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 100%, e il documento di riconoscimento sia della persona con disabilità, sia dell’accompagnatore.

L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato anche da un delegato, purché in possesso del documento dell’avente diritto alla pedana, oltre al certificato attestante la percentuale di invalidità; per quanto riguarda invece i posti riservati ai possessori di disability card, il delegato dovrà esibire, oltre al documento dell’avente diritto, copia della stessa disability card.

Sabato sarà a disposizione un medico incaricato per eventuali consulenze professionali circa le certificazioni.

Domenica 24 agosto, dalle 8 alle 19 (orario continuato), si procederà alla vendita dei biglietti riservata alle categorie fragili.

160 i posti disponibili suddivisi tra donne in stato di gravidanza, over 75 e persone con disabilità rimaste escluse dalla precedente vendita. Ogni persona potrà acquistare al massimo due biglietti. Gli over 75 dovranno esibire la carta di identità o il passaporto per attestare l’età, le donne incinte, laddove lo stato di gravidanza non risulti evidente, dovranno fornire certificato che ne attesti la gravidanza stessa, le persone con disabilità dovranno esibire disability card o certificato attestante la disabilità.

Il costo del singolo biglietto per over 75 e per donne in stato di gravidanza, è di euro 28 euro più 4 euro per i diritti di prevendita. L’eventuale accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

Il costo del biglietto per persone con disabilità rimaste escluse dalla precedente vendita rimane di 10 euro, comprensivo della quota accompagnatore, fino a esaurimento dei posti dedicati al settore categorie fragili.

Al momento dell’acquisto dovrà essere esibito inoltre documento di riconoscimento sia della persona con disabilità, sia dell’accompagnatore.

Eventuali ticket riservati ai possessori di disability card rimasti invenduti il 23 agosto potranno essere acquistati al costo di 10 euro comprensivo della quota dell’accompagnatore fino a esaurimento dei posti assegnati.

Nella suddetta fattispecie, i posti a disposizione saranno assegnati dalla piattaforma informatica con lo stesso criterio riservato alle categorie non protette.

Sono inoltre previsti posti dedicati alle persone sorde e agli iscritti ai centri sociali polivalenti del comune di Viterbo, le cui modalità di acquisto e consegna sono state precedentemente concordate tra i presidenti delle stesse realtà associative e l’assessorato comunale alle politiche sociali.

Lunedì 25 agosto dalle 8 alle 19 saranno acquistabili i biglietti per i residenti del comune di Viterbo. Saranno messi in vendita 200 biglietti. Ogni residente potrà acquistare al massimo 4 biglietti. La persona che effettua l’acquisto dovrà essere residente a Viterbo (territorio comunale), i restanti intestatari (al massimo 3) potranno anche non essere residenti. Il costo del singolo biglietto è di euro 28 euro più 4 di prevendita. Al momento dell’acquisto dovrà essere esibito documento che attesti la residenza del richiedente e copia dei documenti delle persone per le quali si acquistano i ticket.

Dalla mezzanotte del 26 agosto, ovvero la notte tra lunedì e martedì, la vendita sarà aperta a tutti esclusivamente sul circuito online eventi.archeoares.it al costo di 28 euro più 4 di prevendita.

Qualora dovessero restare invenduti biglietti appartenenti a una delle categorie riservate (over 75, donne in stato di gravidanza e residenti), la vendita sarà riaperta il 26 agosto, direttamente sul circuito online, con le modalità e le tempistiche previste per la vendita online.

I posti riservati alle persone con disabilità resteranno a disposizione della categoria assegnata, con vendita in loco e se ancora disponibili, fino a lunedì 25 agosto.

Si ribadisce che, come da prescrizioni dettate dagli organi preposti alla sicurezza, i biglietti saranno nominativi. Pertanto, al momento dell’acquisto va presentata copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo intestatario dei biglietti che si intende acquistare (richiesta valida per tutte le categorie di appartenenza), oltre alla documentazione accessoria nel caso di particolari categorie (persone con disabilità, donne in stato di gravidanza non evidente, over 75, residenti).

Gli acquirenti si assumeranno ogni responsabilità in ordine all’occupazione dei posti. Per tutti vale l’obbligo, la sera del 3 settembre, al momento di accedere al posto prenotato, di presentare un documento di identità insieme al biglietto.

L’eventuale cambio del nominativo sul biglietto sarà possibile dal 28 al 30 agosto e dal 1° al 2 settembre, dalle 10 alle 14 presso il Museo dei Portici – piazza del Plebiscito, al costo di 3 euro per ciascun nominativo. I possessori di biglietto che intendono cambiare il nominativo dovranno presentarsi muniti del biglietto cartaceo o ticket online con ID dell’ordine, copia del documento di identità della persona che subentra. Nel caso in cui il biglietto si riferisca a tagliandi riservati a persone con disabilità, dovrà altresì essere prodotta una certificazione che attesti la disabilità anche del subentrante.