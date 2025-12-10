SANTA MARINELLA – Reso noto, nel corso della giornata inaugurale, il programma dei festeggiamenti de “La Magia del Natale al Castello”, organizzati dalla società Laziocrea che si sta tenendo al castello di Santa Severa. Un ricco tabellone che vedrà in scena giornate di animazione con trampolieri in costume, artisti circensi itineranti, che si esibiranno nei cortili e nelle piazze del castello, con brevi performance di giocoleria ed equilibrismo. Macchine delle bolle e della neve renderanno l’atmosfera ancora più fiabesca, trasformando l’antico maniero in un palcoscenico a cielo aperto. Un appuntamento pensato per stupire grandi e piccoli, dove arte di strada e magia del Natale si incontrano. E poi l’appuntamento con zucchero filato per tutti, in programma anche il 26 dicembre e il 5 gennaio offrirà ai visitatori un momento di dolcezza grazie a un’operatrice in costume natalizio che distribuirà gratuitamente zucchero filato. Un gesto semplice e goloso pensato per regalare allegria ai più piccoli e un tocco di nostalgia ai più grandi, accompagnando la visita tra luci e attrazioni del Natale. La grande novità di quest’anno è Babbo Natale che incontra i bambini direttamente a passeggio nel borgo per un momento di pura magia con il suo inconfondibile abito rosso per ascoltare i loro desideri e poserà per una foto ricordo indimenticabile. L’incontro, reso ancora più coinvolgente dall’atmosfera incantata e dalle luci natalizie che illumineranno il castello e le sue piazze, diventerà un’occasione speciale di condivisione e meraviglia per grandi e piccini. Un appuntamento pensato per regalare ai più piccoli la gioia dell’attesa e agli adulti la magia del ritorno all’infanzia nei giorni dell’8, 13, 14 e dal 20 al 26 dicembre. Gli elfi del castello saranno presenti quotidianamente, con giochi, sketch, piccoli spettacoli e interazioni pensate per coinvolgere bambini e famiglie. L’attore Stefano Dragone interpreterà Albus Silente in Benvenuti ad Hogwarts con interventi teatrali nelle giornate del 14 dicembre e del 4 gennaio un evento che permetterà a grandi e piccini di immergersi nell’universo di Harry Potter, riscoprendo la saggezza e il fascino di uno dei personaggi più amati del celebre racconto, in un’esperienza teatrale coinvolgente, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio e con l’atmosfera unica del Castello. Le Rassegne corali di musiche natalizie saranno itineranti e accompagneranno con due concerti pomeridiani i visitatori in un viaggio attraverso melodie della tradizione natalizia italiana ed estera in un un’atmosfera ricca di emozione e calore nei giorni del 13, 20 e 27 dicembre e il 3 gennaio. E la magia del Natale al castello avrà anche una serie di appuntamenti culturali con “Libri sotto l’Albero”, una rassegna composta da tre appuntamenti dedicati alla lettura e agli incontri con gli autori. Ogni evento sarà moderato dalla giornalista Francesca Lazzeri, che guiderà gli ospiti in conversazioni coinvolgenti, capaci di avvicinare il pubblico alle storie, ai temi e alle curiosità che hanno dato vita alle opere presentate.

