TOLFA – Nel pittoresco borgo medievale di Tolfa, a pochi passi da Roma e circondato da paesaggi rurali che sembrano dipinti, il Natale si prepara a tornare con tutta la sua magia. Nei weekend del 13 e 14 e del 20 e 21 dicembre 2025 il cuore del paese batterà al ritmo della fantasia con la dodicesima edizione del Villaggio di Babbo Natale, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno regala emozione, stupore e momenti indimenticabili a grandi e piccoli grazie all’associazione La Filastrocca e al sostegno della Regione Lazio, del Comune, della Pro Loco, dell’Agraria, della Fondazione Cariciv, di Tolfa Cittaslow International, di Etruskey DMO e delle imprese locali. Passeggiando fra piazza Vittorio Veneto e via Roma i visitatori potranno ammirare ventotto installazioni luminose, mercatini artigianali e atmosfere che racchiudono l’essenza più autentica delle festività. Tra le eccellenze la Catana, la storica borsa in cuoio. Ciò che rende speciale questo evento è la sua anima comunitaria: associazioni culturali, Rioni, artigiani, commercianti, volontari di ogni età, Pro Loco, Agraria e Comune collaborano come un’unica squadra per costruire una fiaba diffusa nel paese. Il Villaggio è nato dall’intuizione dell’associazione La Filastrocca che, da 12 anni, cura con dedizione la direzione artistica. L’entusiasmo della presidente Marika Compagnucci, della vicepresidente Lidia Fabbi insieme ad Alessia Boggi, Elisabetta Marini, Simone Gobbi ed Emiliano Bartoli è contagioso e continua ad alimentare un progetto che coinvolge l’intera cittadinanza.Un ruolo importante è svolto anche dai preziosi collaboratori Daniela Schinoppi, Laura Superchi, Teresa Perfetti e Valentina Tagliani, ai quali si deve parte del successo delle molteplici ambientazioni. Conferma della solidità del percorso è il patrocinio del Comune di Tolfa, rappresentato dalla sindaca Stefania Bentivoglio, che sostiene questa iniziativa ormai da tantissimi anni. Un ringraziamento speciale dagli organizzatori va ai commercianti del paese, generosi e fondamentali, all’Agraria guidata dal presidente Bruno Vecchioni e a chi garantisce ordine e sicurezza: la polizia locale, la pro loco e la protezione civile, quest’ultima guidata dal suo presidente Antonio Morra.Il Villaggio si articola fra le vie storiche e gli scorci più suggestivi del paese, con mercatini, punti enogastronomici e location incantate che culminano al Palazzaccio, dove trovano spazio la Casa di Babbo Natale, gli Elfi Golosoni e la Galleria di Babbo Natale intitolata ad Alberto Morra. Venticinque associazioni parteciperanno con stand, cibo tipico e oggettistica realizzata a mano, rendendo viva la passeggiata tra le varie ambientazioni. Palazzo Buttaoni torna ad ospitare la Posta degli Elfi, il Christmas Park e la scenografia ispirata a Nightmare Before Christmas, mentre lungo il percorso si incontreranno la via di pan di zenzero, l’officina della Befana rinnovata e la Via dei Presepi.Grande curiosità è riservata al Presepio Giocondo che quest’anno si fermerà nel borgo; una creazione a grandezza naturale ideata e realizzata da Emiliano Bartoli e sarà completata dai costumi firmati da Maria Chiara Testa e Giuseppina Esposito. Come ogni anno tornerà anche il Grinch con il suo inseparabile Max e la piccola Cindy Lou, pronti a fare scherzi e strappare sorrisi a chiunque li incontri.Le giornate di festa saranno animate da spettacoli, musica, fuoco, trampolieri, street band, elfi disturbatori, micromagia, giocoleria, farfalle luminose, concerti natalizi e la tradizionale tombola del 21 dicembre. Non mancherà la slitta per il viaggio nel mondo incantato del Villaggio, né il circo con lo spettacolo di bolle dedicato ai più piccoli, insieme a iniziative per gli amici a 4 zampe. La parata del 14 dicembre, che inaugura il Villaggio sarà guidata dalla banda Verdi diretta da Stefania Bentivoglio, arricchita dalle coreografie del Centro Studi Danza di Letizia Costantini, della scuola dell’Infanzia di Tolfa, dalle trampoliere Ameté e Aurora Morra e dalle majorettes. E poi elfi, la Befana, il Grinch e Babbo Natale sulla sua slitta accompagnato dal super elfo driver. Il piccolo elfo Samuele consegnerà a Babbo la chiave del Villaggio e questi darà il via ufficiale alla magia. Il 20 dicembre si terrà la Christmas Bikers Parade, curata dal Motoclub Rugged di Tolfa, capace di coinvolgere i bambini in un percorso ludico-educativo con mini quad dedicato alla sicurezza stradale. Il 21 ci sarà un imperdibile gran finale. La presidente Marika Compagnucci ricorda e ringrazia chi negli anni ha contribuito con costanza, dedicando loro l’encomio ricevuto al termine dell’edizione 2024: Italo Ciambella, Antonio Morra, Elena Giannini, Sara Pieragostini, Alessio De Vellis, Alessia Boggi, Manuela Boggi, Lucia Gari, Cinzia Corvi, Simona Sestili e il gruppo Le Tortare. Accanto a loro, il nuovo team della Casa di Babbo Natale vede protagonista Maria Chiara Testa e i suoi collaboratori, l’ARCI, il Circolo Poetico, Cristiana Boriosi ed Egidio Virgili.

