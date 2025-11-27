TOLFA – Un importante appuntamento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del centro storico si terrà venerdì 28 novembre alle 16 presso l’aula consiliare. L’incontro, promosso dal Comune di Tolfa in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, rappresenta un momento di alto valore scientifico e culturale per approfondire le buone pratiche di conservazione delle finiture superficiali del patrimonio storico del borgo. L’evento nasce in occasione della presentazione delle tesi di laurea in Architettura/Restauro delle architette Laura Salerno ed Elisabetta Tordi, dedicate al tema: “Tolfa, Via Annibal Caro: il restauro delle finiture superficiali”. Il pomeriggio offrirà, inoltre, spazio ad altre ricerche finalizzate al recupero del centro storico, con un contributo di grande rilievo del professor Michele Zampilli, docente del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, che terrà una lezione dal titolo: “Le pratiche più corrette per la conservazione e il ripristino delle finiture superficiali del centro storico di Tolfa”. Un’occasione preziosa per riflettere, insieme a tecnici ed esperti, sulle strategie più appropriate per preservare l’identità architettonica del paese, salvaguardare le superfici storiche e recuperare gli elementi caratterizzanti del tessuto urbano. All’incontro parteciperanno la sindaca Stefania Bentivoglio, l'architetto Ermanno Mencarelli responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tolfa, l'architetto Daniela SgrìsciafFunzionaria del Comune e RUP del Bando Borghi PNR, architetto Gloria Galanti funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Viterbo e l’Etruria Meridionale, architetto Margherita Eichberg Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Viterbo e l’Etruria Meridionale. Una presenza istituzionale e tecnica che ribadisce l’importanza del tema e la volontà comune di investire sulla qualità e sulla cura del patrimonio storico di Tolfa. La conservazione delle finiture superficiali non è un aspetto puramente tecnico, ma un intervento fondamentale per proteggere l’identità dei luoghi, mantenere la coerenza paesaggistica e valorizzare un centro storico che rappresenta una delle ricchezze più significative del territorio. L’incontro sarà dunque un momento aperto alla cittadinanza, utile per comprendere da vicino le scelte progettuali, le metodologie di restauro e il percorso di ricerca che accompagna il lavoro degli studenti e dei professionisti coinvolti. Gli elaborati delle tesi saranno esposti al pubblico nella Sala Consiliare e nelle sale limitrofe, offrendo un’occasione concreta per vedere e comprendere le analisi e le proposte elaborate. L’iniziativa ribadisce la centralità del dialogo tra istituzioni, soprintendenza, università e comunità, in un momento storico in cui la cura dei borghi e la tutela del patrimonio culturale richiedono conoscenza, responsabilità e una visione condivisa. Il Comune invita tutti i cittadini, tecnici, appassionati e operatori del settore a partecipare a questo appuntamento di grande valore per il futuro del centro storico di Tolfa.