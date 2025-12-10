TOLFA - Il calore della fede e il valore della tradizione hanno avvolto Tolfa anche quest’anno. Nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, alle ore 17.30, in piazza Giacomo Matteotti è stata rinnovata una delle ritualità più sentite della comunità: l’accensione del Fuoco in onore della Madonna di Loreto con la benedizione del parroco don Martin Bahati. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce passato e presente, storia e spiritualità.

Intorno alla fiamma, che ogni anno viene accesa come segno di devozione, si sono raccolti cittadini, fedeli e curiosi, accomunati dalla volontà di custodire e tramandare ciò che il paese riconosce come parte della propria identità. Il Fuoco, simbolo di protezione, luce e speranza, diventa occasione d’incontro, un momento di comunità che abbraccia generazioni diverse. La piazza, illuminata dalla fiamma e dai sorrisi dei presenti, ha respirato l’atmosfera familiare e raccolta che accompagna le celebrazioni in attesa del Natale. Tra tradizione religiosa e memoria popolare, Tolfa ancora una volta dimostra quanto il suo patrimonio immateriale sia vivo, condiviso e capace di parlare al cuore. L’accensione del Fuoco per la Madonna di Loreto è un invito a riconoscere nelle piccole cose l’essenza profonda del sentirsi parte di una comunità. ©RIPRODUZIONE RISERVATA